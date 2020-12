GF Vip, occhi puntati su Andrea Zenga (e la sua numerosa famiglia). Tre fratellastri e un fratello: ecco chi sono

Figlio dell’attuale allenatore di calcio Walter Zenga e di Roberta Termali, Andrea Zenga è diventato famoso grazie alla partecipazione al programma Temptation Island Vip nel 2018, al quale ha preso parte con la ormai ex fidanzata Alessandra Sgolastra. La sua storia con la giovane, iniziata nel 2015 si è conclusa nella primavera del 2020. Come detto i due hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip nel 2018 e Alessandra si avvicinò molto al tentatore Andrea Cerioli. Un duro colpo per la coppia che comunque cercò di superare le difficoltà, fino, appunto, alla rottura definitiva. Andrea Zenga è entrato nella casa del GF Vip insieme a Mario Ermito, Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island.

"Cosa c'ho da svelare. Io ho fatto una vita normalissima, ho fatto un lavoro normalissimo. Anche quando loro magari parlano di agenzie o che sono stati a Dubai. Io non ci sono stato, cioè ho fatto una vita normalissima. Anche nei discorsi che gli altri fanno, boh, io mi sento proprio normale rispetto a loro. C'è chi ha fatto una vita di alti e bassi e ha più esperienza, io ho sempre lavorato e ho sono stato sempre nel paese", ha raccontato il giovane al Grande Fratello Vip.















Figlio del campione di calcio Walter, Andrea Zenga ha quattro fratelli. Il padre, infatti, si è sposato ben tre volte. Jacopo Zenga è il primogenito, che ha 34 anni ed è nato dal matrimonio di Walter Zenga con Elvira Carfagna); Nicolò, nato anche lui come Andrea dal secondo matrimonio di Walter Zenga con Roberta Termali e poi due fratelli più piccoli Samira e Walter Junior (nati nel 2009 e nel 2012) frutto del terzo matrimonio di Walter con Raluca Rebedea.















"Mi reputo fortunato rispetto alle altre storie. Io sono cresciuto con mia madre e mio fratello Nicolò. Mi sono trasferito nelle Marche quando ero piccolo. Non ho sentito questo distacco perché non sono cresciuto insieme a lui. Io non sono venuto qui ad accusare nessuno. A me non può mancare una cosa che non c'è stata. L'ultima volta che ci siamo visti avevo 12 anni. Lui non si è avvicinato a me e io non l'ho fatto con lui. È una ferita che il tempo ha allargato", aveva dichiarato Barbara D'Urso durante la sesta puntata di Live – Non è la D'Urso nel 2019.









Nicolò Zenga è vicepresidente della Imt srl, una società di forniture industriali con sede a Milano. Nel dicembre 2020 è intervenuto a difesa del fratello Andrea dopo che quest’ultimo aveva commentato così un bacio dato per scherzo a Tommaso Zorzi: “Spero che mia madre non stia guardando il live“, attirando qualche accusa di omofobia.

