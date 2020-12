Sono stati anni davvero difficili, di smarrimento e grandi problemi. Ora, però, per Sara Tommasi, sembra tornato di nuovo il sereno. Negli ultimi tempi la showgirl aveva fatto parlare, anzi ‘sparlare’ di sé, per le note vicende legate al consumo e alla dipendenza da sostanze stupefacenti e ai filmini a luci rosse che la vedevano protagonista.

Un paio di mesi fa la stessa Tommasi è tornata in tv e ha raccontato a Live – Non è la D'Urso cosa le era successo. "Uscivo la sera e ho incontrato delle amicizie sbagliate. Ho fatto l'errore di seguirli privatamente nelle loro abitazioni. Da allora sono stata costretta a girare questi film po**o. È stato un sequestro. Dall'assunzione della droga ho avuto problemi psichici. Mi avevano dato molta cocaina durante i film. Io ricordo che avevo il cuore a mille. È durato tutto una decina di giorni". Adesso, invece, arriva il bellissimo annuncio.















Sara Tommasi si sposa. Ad annunciarlo è stato il direttore di Novella 2000 nonché giornalista di Libero Roberto Alessi. Sara è oggi una donna nuova, che ha risolto i problemi che l'hanno angosciata nel recente passato. Sara ha trovato l'amore nel suo manager, Antonio Orso. Non solo, c'è già la data del matrimonio. I due si sposeranno il 21 marzo 2021. Finalmente si è aperto per la Tommasi un periodo fatto di serenità e amore vero, un percorso che è stato reso possibile ovviamente dalla presenza di Antonio.















Si tratta di una vera e propria rinascita, come lo stesso Alessi ha confermato. Il giornalista ha infatti trovato una Sara Tommasi non solo in pace con sé stessa, ma anche determinata a lanciare messaggi contro la violenza sulle donne. E per la causa Sara si è già impegnata fattivamente cantando la canzone 'Vis a Vis', prodotta dai Luci da Labbra e con argomento 'rosa'. Inoltre presto uscirà una seconda canzone, 'Impara ad amarti', che ha sempre lo scopo di sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne.

Inoltre i proventi realizzati con le due canzoni saranno devoluti all’Associazione “Movimento contro ogni violenza sulle donne” della presidente Michela Sardo. Insomma Sara Tommasi ha veramente voltato pagina. Il ricovero in ospedale e la diagnosi di disturbo bipolare sono solo un brutto ricordo. Gli errori, ma anche le costrizioni e lo sfruttamento sono ormai alle spalle. Ora spazio all’amore, e al matrimonio con Antonio.

