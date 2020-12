Elisa Isoardi, coltellata a Raimondo Todaro. La conferma arriva proprio da lei: il ‘tradimento’ dopo Ballando con le stelle

Qualche giorno fa Elisa Isoardi si è confessata a 360 gradi a ‘Oggi è un altro giorno’, condotto da Serena Bortone. Insieme a mamma Irma l’ex conduttrice de ”La prova del cuoco” ha parlato della sua vita provata e dell’esperienza a ”Ballando con le stelle”, il talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci a cui ha preso parte insieme al ballerino professionista Raimondo Todaro.

“Già mia madre lo era, vivendo nei posti dove c’è questa cosa di comandare e di essere così si diventa dunque severi. Ma quando uno lavora cerca di dare quello che si può ai figli nel modo giusto. Fare i genitori non è facile e si può anche sbagliare. Sicuramente qualcosa ho sbagliato. Come tutti i genitori, però, cerchiamo di fare del nostro meglio”, aveva spiegato la Isoardi parlando dell’educazione imposta dalla sua famiglia (Continua dopo la foto)















“Non mi ha mai detto che sono bella, mi diceva che ero particolare perché non crederci è giusto, si punta su altre cose. Noi non ci fermiamo sui convenevoli del genere, siamo molto più pratiche”, ha raccontato Elisa, parlando anche della scelta di mamma Irma di mandarla in un collegio, dove ha anche iniziato a studiare recitazione. Dopo la fine della trasmissione ‘Ballando con le stelle’ che l’ha vista protagonista con Raimondo Todaro, si era vociferato in passato dell’arrivo di una sua nuova trasmissione, che si chiama ‘Check Up’, che sarebbe dovuta partire nel gennaio 2021. Poi era arrivata la smentita e, infine, l’annuncio sui social: “Ci vediamo presto in tv”. (Continua a leggere dopo la foto)















Ma c’è un’altra notizia che la conduttrice ha voluto condividere con i suoi follower. Ha svelato chi è misterioso maestro di danza apparso qualche giorno fa sul suo account Instagram. È Stefano Oradei, altro ballerino del talent targato Rai Uno che quest’anno era in coppia con Barbara Bouchet. Per Stefano la Isoardi ha “tradito” il suo partner della serie, Raimondo Todaro, con il quale si sono interrotti i rapporti dopo la trasmissione smentendo di fatto anche le voci sul flirt.

Insomma una vera e propria rottura tra i due, confermata anche dopo le foto del ballerino insieme a Sara Arfaoui, la professoressa mora dagli occhi verdi del game show ‘L’Eredità’ condotto da Flavio Insinna. (Continua a leggere dopo la foto)









“L’esperienza di @ballandoconlestelle è stata talmente utile ed importante per me che ho deciso di continuare a prendere lezioni di #ballo . Questa foto per augurare buon Natale a tutti voi in salute, gioia ed armonia. Grazie a @milly_carlucci per il regalo più bello, è riuscita a trasmettermi la passione e la magia per questa disciplina. Per il mio compleanno, che sarà domenica 27, ho deciso insieme a @stefanooradei di regalarvi una coreografia in ricordo dei vecchi tempi con l’amico @todaroraimondo”, ha scritto Elisa, che quindi è pronta per tornare in pista.

“L’amore vince su tutto”. Eros Ramazzotti, dedica da brividi per la sua donna: pioggia di cuori e commenti