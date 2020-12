Era da un po’ di tempo che Sonia Bruganelli non finiva nel vortice delle polemiche. In tantissime occasioni è stata criticata aspramente per alcune foto o gesti con lei protagonista. I numerosi hater non l’hanno lasciata in pace per moltissimo tempo e ora sono ritornati ad attaccare anche nei giorni festivi. Dunque, nemmeno il Natale li ha fermati e la moglie di Paolo Bonolis è stata costretta a subire incredibili attacchi, per ciò che ha postato nelle ultime ore sul social Instagram.

Un po' di tempo fa era stata lei a criticare invece una delle protagoniste del reality show 'Grande Fratello Vip', Giulia Salemi: "Giulia era la ragazza che andò al Festival di Venezia col vestito aperto insieme a Dayane Mello, quindi di che costa stiamo parlando?". Il suo riferimento è all'episodio accaduto nel 2016, quando le due concorrenti attuale del 'GF Vip' andarono a Venezia con vestiti molto in vista, che prevedevano degli spacchi paurosi e forse non avevano nemmeno l'intimo.















Stavolta ad essere preso di mira è stato il tavolo imbandito per il pranzo natalizio, considerato da molti estremamente eccessivo. Nonostante abbia rispettato le regole anti-contagio, senza l'invito di tante persone, non è andato giù ai contestatori il fatto che abbia utilizzato lustrini, tovaglioli rossi e a tema, calici super lussuosi e bellissime candele profumate. A quel punto sono intervenuti diversi utenti, che hanno iniziato a criticare duramente questo sfarzo ritenuto esagerato.















Vi proponiamo qui di seguito i maggiori post critici degli hater: "Veramente di classe, ma non le sembra un po' eccessivo tutto questo?", "Secondo me è irrispettoso pubblicare queste foto, vergognati. Ci sono cose molto costose su quella tavola e in un periodo in cui il popolino non arriva a fine mese, beh, per me sono fuori luogo". Dall'altra parte diversi fan della donna l'hanno difesa a spada tratta, anche perché questa volta gli insulti sono sembrati veramente ingiustificabili e assurde.









Nell’ottobre scorso si è mostrata distesa sul letto di casa sua in totale relax ma la foto, mistero, non è proprio andata giù. Si vedono solo le gambe nello scatto e gli utenti si sono accaniti sulla stanza: “Ma vivi in un magazzino, per caso?”, la domandi di uno. E ancora: “Hai una stanza da letto molto strana. Sembra un bunker”, “Un pigiama migliore non lo potevi scegliere? Ti stai preparando per il carcere?”.

