“Il nostro regalo più grande. Felice Natale a tutti”. Così, sotto alla bellissima foto in bianco e nero della coppia vip, con l’albero di Natale sullo sfondo e il pancione in primo, piano arriva la notizia della dolce attesa. Il calciatore sarà papà per la prima volta, proprio come la compagna Ginevra, influencer e pr. Dunque un Natale molto speciale anche se per tutti diverso questo del 2020.

Nemmeno a dirlo, le congratulazioni sono arrivate subito e copiose sotto al post che annuncia il lieto evento. Lui è Matteo Politano, calciatore classe 1993 di origini romane che attualmente gioca nella squadra di calcio del Napoli. La futura mamma è Ginevra Sozzi e proprio in queste ore e a sorpresa hanno dato questo grande annuncio. (Continua dopo la foto)















Matteo Politano non è l’unico azzurro in “dolce attesa”. Come riporta Il Mattino, anche Piotr Zielinski ha fatto sapere che presto la famiglia si allargherà. Poco prima delle feste, sotto la pioggia dello Stadio Maradona, ha segnato sotto la pioggia e la sua esultanza ha catturato l’attenzione di tutti perché ha messo il pallone sotto la maglia e svelato la paternità. (Continua dopo la foto)















A distanza, perché in Polonia ormai da un po’, ha festeggiato pubblicamente anche Laura, moglie di Zielinski che ha pubblicato una foto del marito dai suoi canali social commentando “Primo gol da padre a figlio”. E ora alla gioia dei tifosi per Piotr Zielinski si aggiunge quella per Matteo Politano e la sua Ginevra, presto genitori per la prima volta. (Continua dopo foto e post)









Qualche giorno fa un’altra grande notizia sotto l’albero di Natale: anche la ex professoressa de L’Eredità, Vera Santagata, ha fatto sapere di essere incinta per la prima volta: “In questo Natale così particolare, il nostro regalo più bello sei tu”, ha scritto sotto a uno scatto in cui la showgirl e il marito tengono le mani sul pancino di lei, appena accennato, mentre Rebecca, la figlia di lui nata da una precedente relazione, mostra orgogliosa l’ecografia.

