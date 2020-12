Le giornate di festività natalizie sono caratterizzate indubbiamente da bellissimi momenti in compagnia dei propri cari, nonostante quest’anno siano molto limitati gli incontri. Allo stesso tempo però possono nascere sentimenti di grandissima nostalgia ed emozione, in tutte quelle persone che purtroppo hanno perso genitori, fratelli o figli. Ed è il caso anche di Karina Cascella, che nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi fan un suo struggente ricordo di una persona fondamentale.

Se n'è andata troppo presto e l'opinionista televisiva non riesce ancora a superare del tutto quel lutto tremendo, che l'ha scossa in passato. Ha voluto anche corredare il suo pensiero social con alcune meravigliose foto che la ritraggono da piccola insieme proprio al perno della sua vita. Le parole hanno commosso tantissimo i suoi follower, i quali non hanno potuto fare altro che manifestarle massima vicinanza. Anche se a distanza, tutti l'hanno avvolta in un caloroso abbraccio.















Questo dunque il post commovente dedicato alla mamma: "Molte cose cambiano con il tempo…molte cose, ma non tutte. Delle volte mi dicono che sono 'antica', beh a dire il vero per certi versi io sono primitiva. Con il tempo cambia la moda, avanza la tecnologia, delle volte cambiano le abitudini, il clima muta…e ormai siamo quasi nel 2021. I valori però, quelli importanti, non dovrebbero mai cambiare. Il rispetto per coloro che ami, la lealtà, l'onestà, riuscire a mettere al primo posto il bene dei propri cari".















La Cascella ha continuato: "I valori sono come impronte digitali, che lasciamo ovunque andiamo. E io voglio essere 'antica', sì. Non vorrò mai cambiare ciò in cui fermamente credo. Non voglio dimenticare mai neanche per un attimo, ciò che nostra madre ci ha insegnato nei pochi anni in cui abbiamo avuto la fortuna di viverla. Manca così tanto in questi giorni…il cuore si stringe ancora di più". Poi ha aggiunto gli hashtag #amateivostricari e #fateloadesso. Tutti commossi in rete.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Karina Cascella🤎 (@karinacascella)

E i suoi follower hanno subito mostrato tanto affetto: “Karina, anche a me manca moltissimo mio fratello, è in cielo da quasi trent’anni”, “Che mamma bellissima avevi”, “Che bella donna tua madre”, “Foto meravigliosa, ricordi di vita”. Altri hanno scritto ancora: “Davvero un bel gesto ricordare la tua mamma, che bella famiglia”, “Tanti auguri tesoro”.

