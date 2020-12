“Lo sapevi?”. Elisabetta Gregoraci fa una scoperta ‘choc’ su Nathan Falco. La ‘bomba’ esplode grazie ai social

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip Elisabetta Gregoraci è tornata alla vita di tutti i giorni a Monte Carlo, dove vive insieme al figlio Nathan Falco. Qualche giorno fa la conduttrice ed ex moglie di Flavio Briatore ha ospitato la sorella Marzia Gregoraci, 38 anni, insieme ai nipotini Gabriel e Ginevra, poi è tornata in Calabria per festeggiare le festività natalizie insieme alla famiglia.

La decisione di abbandonare la casa l'aveva presa appena Alfonso Signorini aveva comunicato ai vipponi lo slittamento del programma e l'8 dicembre è uscita per riabbracciare i figlio. "Non esiste passare il Natale e il Capodanno lontana da mio figlio", aveva confessato la showgirl appena appresa la notizia del prolungamento del reality show di Canale 5.















"Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo. Mi accorgo che assorbe tutto quello che si dice e qualche suo comportamento mi fa anche riflettere", aveva detto qualche tempo fa Flavio Briatore parlando del figlio.















Nato nel 2010 dal matrimonio dell'imprenditore piemontese ed Elisabetta Gregoraci, in queste ore Nathan Falco è diventato protagonista di un succoso gossip. A lanciare la 'bomba' è stata una sua follower, che ha screenshottato una sua Instagram stories per poi girarla a Elisabetta Gregoraci.









Come ricostruisce il sito Biccy.it Nathan Falco ha attivato l’opzione ‘Ask Me A Question‘ e fra le tante domande ricevute ne è spuntata anche una personale: “Sei single?”. La sua risposta è stata breve e concisa: “Nope”. La storia è stata girata a Elisabetta Gregoraci. “Eli lo sapevi?” e lei ha risposto: “NO!”, accompagnando la risposta a una emoji che ride.

