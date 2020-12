Il grandissimo attore internazionale ha avuto la gioia di diventare nonno per la seconda volta. Il suo amatissimo figlio gli ha donato una delle gioie più belle nella vita di una persona. Per fortuna, suo figlio si è ormai messo alle spalle i problemi giudiziari ed è felicissimo con la sua famiglia. Infatti, è stato scarcerato dopo essere stato condannato a ben sette anni di reclusione per i reati di spaccio di droga e possesso di eroina. La sua uscita dal carcere è avvenuta quattro anni fa, nel 2016.

Qualche anno prima aveva confessato di aver spacciato sostanze stupefacenti, mentre si trovava rinchiuso in prigione. Inoltre, è stato costretto a rimanere per ben due anni in isolamento. Poi ha lasciato il carcere ed ha portato a termine la sua pena all’interno della sua abitazione. Ora ha invece dato una grossissima gioia a suo padre, che è diventato appunto nonno. Quest’ultimo ha dedicato un post commovente sul social network Instagram, che vi sveliamo qui di seguito. Eccolo. (Continua dopo la foto)















Stiamo parlando dell’attore Michael Douglas, figlio di Kirk, quest’ultimo deceduto alla veneranda età di 103 anni ad inizio 2020. Suo figlio Cameron è dunque diventato papà, infatti è venuto alla luce Ryder T. Douglas, figlio anche della bellissima Viviane Thibes, storica fidanzata. Il 76enne disse recentemente: “Quando la famiglia si allarga siamo sempre entusiasti”. Ora ha invece pubblicato un’emozionante didascalia, accompagnata dalla foto che ritrae la felice famiglia di Cameron. (Continua dopo la foto)















Queste le parole utilizzate dallo straordinario attore americano: “Congratulazioni a Cameron e Viviane! E benvenuto al mondo Ryder T. Douglas”. La prima volta che è diventato nonno è stato nel 2017, quando è nata la prima figlia di Cameron, che si chiama Lua ed ha quindi tre anni. Un momento di gioia enorme, a ridosso proprio del Natale. Non poteva chiedere di più dopo un anno nefasto, contraddistinto dal decesso di Kirk e dallo scoppio della pandemia che ha stravolto il mondo. (Continua dopo la foto)









Alcuni anni fa era tornata la paura per Michael Douglas. Aveva dichiarato di averlo sconfitto nel 2011 ma si era riaffacciato il dramma del cancro per lui. In rete si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero nuovamente l’attore ammalato. Sarebbe stato visto alle isole Bermuda per aggiornare il suo testamento. Ma fortunatamente adesso sta meglio e può godersi questo magico momento.

