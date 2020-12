Nonostante non siano più una coppia da molto tempo, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo hanno festeggiato la ricorrenza della comunione del figlio Andrea insieme. I messaggi via social per il piccolo Andrea, però, sono stati rigorosamente separati e non c’è neanche una foto dei due insieme. “Mi hai reso e mi rendi una persona migliore, una mamma che non ha paura di stare spesso in silenzio perché ha paura di farti male di riflesso”, ha scritto Anna Tatangelo nel suo lungo messaggio per il figlio.

Più conciso Gigi, che ha augurato ad Andrea di sentire sempre la mano di Dio nella sua vita. I festeggiamenti sono stati in forma ridotta ma in grande stile e organizzati da una wedding planner: il numero degli invitati era ridotto e sono stati tutti sottoposti a tampone, ma almeno Andrea ha potuto avere la sua festa con la famiglia riunita accanto a lui. Intanto, in una recente dichiarazione della cantante sono stati svelati i veri motivi che hanno portato la coppia alla rottura totale. (Continua dopo la foto)















In un’intervista rilasciata a ‘Vanity Fair’, la Tatangelo ha confessato: “Non c’entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza dirci più una parola, senza darci neanche la buonanotte. E poi per il rumore. Gigi è il classico napoletano che vuole tutti intorno. Il salone era sempre pieno di gente; cucinavo per 20-30 persone, ma alla fine ho memoria di una sola vacanza veramente nostra, a Dubai, e le pizze mangiate a due si contano sulle dita di una mano”. (Continua dopo la foto)















La donna ha proseguito: “Così un giorno gli ho detto: ‘Vogliamo allontanarci un attimo e capire? Me ne vado’. E lui non mi ha fermata. Resta la persona più importante della mia vita, l’uomo che avrei voluto sposare e che ancora sposerei. Però i desideri che è andato a raccontare in tv avrei preferito sentirmeli dire in faccia”. E ancora: “Lui non è l’uomo più grande, ricco e famoso con cui mi sono messa e che ho lasciato ora per i problemi economici. Sono sempre stata indipendente”. (Continua dopo la foto)









In conclusione, Anna Tatangelo ha rivelato a ‘Vanity Fair’: “Sono indipendente ancora di più oggi. Con un minore sarei potuta rimanere dov’ero, e invece neanche chiedo il mantenimento ogni mese. E no, non siamo tornati insieme; abbiamo un figlio insieme, quello sì. Quindi è normale che ci vediamo, anche durante il pranzo la domenica”. Un racconto fatto davvero a cuore aperto.

