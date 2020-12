“Lei…”. Francesco Bettuzzi rompe il silenzio: tutta la verità su Elisabetta Gregoraci

Francesco Bettuzzi, imprenditore ed ex di Elisabetta Gregoraci, parla della sua relazione con la show girl in una intervista rilasciata al settimanale DiPiù nel numero in edicola questa settimana. L’amore tra la showgirl e l’imprenditore è stato vissuto nel massimo riserbo, tanto che Elisabetta Gregoraci.

L'imprenditore ha conosciuto l'ex moglie di Flavio Briatore durante una cena con amici in comune a Montecarlo e ha rivelato che durante la sua relazione con la soubrette calabrese la presenza di Briatore era costante e piuttosto pesante. La stessa Gregoraci aveva definito "ingombrate" il suo ex marito all'interno della casa del Grande Fratello e solo durante l'esperienza nella casa più spiata d'Italia ha confermato la relazione con l'imprenditore.















Uscita dalla casa del Grande Fratello Vip per trascorrere le festività insieme al figlio Nathan Falco e alla famiglia, la Gregoraci era stata incalzata da Alfonso Signorini sui suoi amori. In diretta aveva ammesso la storia con Francesco Bettuzzi, aveva tentennato su quella con Stefano Coletti, ma aveva assolutamente negato di aver avuto un flirt con Mino Magli, che aveva fatto diverse rivelazioni choc quando lei era in Casa.















Della storia d'amore tra Bettuzzi e la Gregoraci si sa ben poco. Si sono conosciuti per la prima volta a Montecarlo nel 2014, quanto lei era ancora sposata con Flavio Briatore e lui faceva il pilota d'aerei. Subito è nata una grande amicizia, ma avrebbero incominciato a frequentarsi solo nel 2017, dopo il divorzio di Elisabetta da Briatore. Ora è Francesco Bettuzzi a raccontare qualche retroscena sul rapporto con la showgirl calabrese. "Se fino a quel momento non mi ero fatto una famiglia era perché non avevo trovato la donna giusta. Elisabetta lo era", ha raccontato Bettuzzi a DiPiù.









Poi, come raccontato anche da EliGreg al GF Vip, il rapporto ha iniziato a sgretolarsi. “Avevo l’impressione che vivesse come un senso di colpa il suo amore per me. A Montecarlo non era felice, me lo ha detto una volta”, ha detto rivelando che a causa degli accordi di divorzio, Elisabetta sarebbe dovuta rimanere lì per continuare a crescere il figlio. E alla richiesta di rientrare in Italia per andare a vivere insieme il rapporto ha iniziato a vacillare. “Era la donna della mia vita, l’ho presentata in famiglia e il suo ricordo brucia ancora”.

