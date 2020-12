Federica Pellegrini si è ormai messa alle spalle definitivamente i pessimi momenti vissuti a causa del coronavirus. Come ricorderete, la campionessa di nuoto italiana è stata a lungo con molti acciacchi legati alla malattia, dunque non è stata assolutamente una paziente asintomatica. Praticamente ogni giorno aggiornava i suoi fan sulle sue condizioni di salute e in più di un’occasione era sembrata molto addolorata. Ora però c’è spazio solo per la gioia e per le festività natalizie.

In queste ore ha incantato i suoi follower di Instagram con un meraviglioso scatto di Natale. Si è infatti ripresa, in compagnia dei suoi due cani bulldog Vanessa e Rocky, con dietro un bellissimo albero natalizio. Ed è proprio lì sopra che tutti hanno notato un dettaglio succulento. La sportiva ha in un certo senso confermato in modo implicito la sua relazione sentimentale. Non siamo ad un annuncio ufficiale, ma poco ci manca. Ecco dunque cosa hanno osservato gli attenti occhi dei fan.















Lei è accovacciata davanti all'albero di Natale, sull'abete sono presenti ben 4 cuori con i nomi più significativi. Oltre al suo e a quello degli amici a quattro zampe è spuntato il nome della sua dolce metà. Prima di dirvi di chi si tratta, ecco qual è stata la sua dedica social: "Buona Vigilia a tuttiii…Mia mamma sta cucinando dalle 6 di questa mattina…fermatelaaaa…Forse non si ricorda che saremo solo in 4 questa sera". Ed ha aggiunto l'hashtag #familytime. Ora vi sveliamo finalmente il suo amore.















Se n'è parlato a lungo, ma ora c'è questa conferma indiretta. Sull'albero natalizio c'è anche il nome Matteo, che fa riferimento al suo allenatore Matteo Giunta. Quindi, la loro storia d'amore è praticamente quasi ufficiale, anche se questa sera difficilmente potrà essere con lei per via delle limitazioni anti-Covid. La Pellegrini ha riferito che saranno 4 le persone che si siederanno a tavola: oltre a lei, i suoi due genitori e il fratello Alessandro. Ma Matteo sarà al suo fianco ugualmente.









Migliaia i mi piace ottenuti con questa fantastica foto. E innumerevoli sono stati i commenti scritti dai suoi utenti. Ecco i messaggi principali dei fan: “Che bello, queste sono le cose che resteranno per sempre”, “Federica, che bella che sei. Sei il sole e trasmetti gioia, auguri di buone feste”, “Ma che bella foto, buona cena. Non ci resta che gustare le leccornie”, “Buone feste alla tua famiglia”.

