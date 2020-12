Torna a farsi sentire Loredana Lecciso, la compagna storica di Al Bano. La showgirl ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Mio dove ha toccato argomenti privati come il tanto chiacchierato, e non ancora arrivato, matrimonio col Leone di Cellino San Marco. Da circa un anno i due sono tornati ufficialmente insieme dopo un breve periodo di separazione.

Del resto la loro è una lunga storia fatta di numerosi tira e molla ma anche tanto amore e passione. La loro relazione è cresciuta parecchio nell’ultimo periodo e è diventata più matura e stabile. Loredana ci tiene a sottolineare che mai come ora sente la famiglia molto unita, tanto da non sentire l’esigenza di sposarsi ma ammette anche che le sarebbe piaciuto anche se che forse le nozze avrebbero avuto più senso quando i figli erano piccoli. (Continua dopo la foto)















“Mi sarebbe piaciuto sposarmi quando i bambini erano piccoli – ha confidato la Lecciso – Adesso non ha senso, non avrebbe più quel sapore. Adesso apprezzo di più il matrimonio mentale: credo che alla fine ciò che conta sono i fatti. E sento la famiglia così unita in questo momento che non mi manca nulla. Questo è il bello, abbiamo un equilibrio perfetto”. (Continua dopo la foto)















“Il matrimonio avrebbe avuto senso coi figli piccoli, oggi non aggiungerebbe nulla a ciò che abbiamo”, ha sottolineato. Dunque niente nozze neppure nel 2021 come si vociferava: Al Bano e Loredana Lecciso stanno bene così, con la loro ritrovata armonia. Ma certo, queste parole sembrano comunque una piccola frecciata a Al Bano visto che come confermato da lei stessa anni fa quel matrimonio lo desiderava. Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Mio, Loredana Lecciso, ha parlato anche di Jasmine e Bido, la sua prorità. (Continua dopo le foto)











Loredana Lecciso ha raccontato che ormai Bido è diventato maggiorenne, mentre Jasmine, finite le superiori, ha dato già molte soddisfazioni in ambito lavorativo. Il suo percorso televisivo a The Voice Senior è stato importante, lo hanno dimostrato anche i dati degli ascolti, ma a questo proposito tra mamma e figlia c’è un patto: Jasmine potrà continuare a lavorare in tv solo se proseguirà con gli studi universitari, ha svelato la showgirl.

