“Stupenda!”. E uguale al famoso papà: praticamente la bellezza fatta bambina (super vip)

Bella è dire poco. Ma d’altronde con due genitori così… Non è facile “intercettarla” perché i suoi sono molto riservati ma negli ultimi scatti rubati dai paparazzi e pubblicati da Vanity Fair non solo la bimba super vip si vede bene ma si capisce che è la piccola sosia del suo affascinantissimo papà.

Lo stile, scrive il magazine, è quello della madre, praticamente una divinità tanto è perfetta, ma i colori, quindi i capelli chiari e il sorriso furbo sono quelli dell’attore. La piccola, che è nata nel marzo del 2017, è stata fotografata insieme alla mamma a passeggio per le strade di New York e questa volta il viso, non coperto da alcuna mascherina, ha davvero confermato la genetica. (Continua dopo la foto)















Lea De Seine è l’unica, meravigliosa figlia di Bradley Cooper e Irina Shayk. La ex coppia che era stata definita “troppo bella per essere vera” si è ufficialmente detta addio ma il divo e la modella hanno deciso di stabilirsi nella Grande Mela affinché la piccola potesse avere accanto entrambi i genitori. Si erano messi insieme nel 2015 e 2 anni dopo è nata Lea, il cui nome, pare, fosse un omaggio del papà alla Francia, che ama particolarmente.(Continua dopo la foto)















Poi, nel giugno 2019, la rottura per ragioni mai chiarite alla stampa ma come detto Bradley e Irina stanno portando avanti con successo un progetto di affidamento congiunto che li ha spinto a ritrovarsi, entrambi, a New York. A marzo scorso, per esempio, la coppia è stata vista pranzare insieme in compagnia della loro bambina. “Sembravano molto felici”, aveva riferito una fonte a PageSix. (Continua dopo la foto)











E un’altra: “Sono genitori e ci sono davvero l’uno per l’altro e per la loro bambina”. Bambina che come, finalmente, possiamo vedere in queste nuove foto (anche quelle con papà che trovate qui sopra avevano fatto il giro del mondo, ndr) ha l’identica espressione di Bradley Cooper. Come i capelli biondi, gli occhi sono azzurri, leggermente arrotondati verso il basso e il mento pronunciato. Davvero un amore.

