“Meglio i gatti che certi uomini…”. Sorpresa Valeria Marini, di nuovo single: “Perché è finita con Gianluigi”

Dopo un anno e mezzo Valeria Marini ha troncato la relazione con Gianluigi Martino, classe 1984, manager di origini cosentine che lavora nel mondo dello spettacolo. Sguardo magnetico e fisico scolpiti, Gianluigi conquistò la Marini grazie alla sua bellezza, ma anche ad una buona dose di fascino e simpatia. I due hanno fatto coppia fissa per qualche tempo, ma all’inizio hanno vissuto della love story in segreto. A rendere il tutto pubblico fu proprio Valeria, delusa dal modo in cui è conclusa la sua precedente relazione con Patrick.

Ormai tutto questo fa parte del passato. La storia con Gianluigi Martino è arrivata ad un punto di non ritorno tanto che Valeria Marini ha diffidato l’ex fidanzato affinché non utilizzasse il suo nome per farsi pubblicità: “Ci sono state tante voci esterne che hanno influenzato la relazione – ha raccontato a Pomeriggio Cinque, dove prende le distanze dal giudizio degli altri opinionisti in studio – Molti mi hanno accusato di essere legato a lei solo per visibilità, ma io sono apparso solo due volte per una richiesta che mi ha fatto lei”. (Continua dopo la foto)















La show girl ha rilasciato un’intervista in esclusiva al settimanale Oggi in cui ha ripercorso i motivi della separazione. Non vuole ritornare sui suoi passi e ha intenzione di cambiare definitivamente pagina: “La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto”. (Continua dopo la foto)















Poi Valeria Marini aggiunge: “Ammetto di aver avuto parecchie delusioni. Mi è capitato di cadere nella trappola di chi mentiva dicendo di amarmi, ma quando mi accorgo dell’inganno, divento dura come una roccia”. (Continua dopo la foto)









L’attrice ha, infine, raccontato come sta vivendo questa seconda ondata che ha costretto molti italiani a passare queste festività natalizia lontano dalle proprie famiglie: “Ho la sensazione che la mia vita sia sospesa, in attesa di tornare alla normalità che ormai sembra un paradiso perduto. Tuttavia, non ho perso quella base di ottimismo tipico del mio carattere, soprattutto ora che è stato scoperto un vaccino. Non sono diffidente e sarò la prima a farne uso”.

Rosalinda Cannavò, la rivelazione del vippone nella Casa: “Me lo ha chiesto lei…”