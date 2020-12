Dedica davvero strappalacrime di Ida Platano, che ha deciso di condividere un post bellissimo per suo figlio Samuele, in un giorno per lui molto speciale. Intanto, l’ex Riccardo Guarnieri sta portando avanti una conoscenza approfondita a ‘Uomini e Donne’ con Roberta Di Padua e in tanti si aspettavano una reazione importante da parte della donna. Davanti alla storia dell’ex con la vecchia rivale Ida Platano si è mostrata serena, felice e con un nuovo colore che ha conquistato tutti i fan.

Quindi, davvero nessun nervosismo per questa possibile nuova storia d’amore dell’ex partner. Tornando al post del 23 dicembre, la parrucchiera originaria della Sicilia ha festeggiato il compleanno dell’adorato figlio, che ha raggiunto la soglia dei 10 anni. Il suo messaggio è stato contraddistinto da parole ricche di un amore infinito. A commentare la sua dedica ci ha pensato anche la grandissima amica Gemma Galgani, ma anche tantissimi follower comuni che le hanno fatto gli auguri. (Continua dopo la foto)















Dopo aver lasciato ‘Uomini e Donne’, Ida ha preferito avere un contatto con i suoi seguaci esclusivamente sui social network. Su Instagram si è quindi immortalata insieme al piccolo Samuele ed ha scritto: “Ti porto sulle mie spalle come ti ho portato in grembo, per dirti che avrai sempre una spalla su cui appoggiarti. I genitori devono essere affidabili, non perfetti. I figli devono essere felici, non farci felici. Auguri amore mio, +10”, corredato da #birthday, #sun, #love. (Continua dopo la foto)















La dama torinese Gemma ha quindi commentato: “Samu, arriva anche Zia Gemma a farti nuovamente gli auguri! Bacissimi”. Poi è stata la volta di Lara Zorzetto: “La tenerezza in uno scatto”. Altri fan hanno invece voluto aggiungere: “Gli auguri più belli, per una giornata felice. Tantissimi auguri al dolce Samu. Tutto il meglio per te, piccolo ometto”, “Siete proprio bellissimi, hai un figlio bellissimo e tu sei una mamma eccezionale”, “Insieme siete un connubio d’amore perfetto”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida (@idaplatano)

L’influencer Amedeo Venza ha sganciato una bomba nei giorni scorsi, riferendo di una clamorosa decisione presa dalla donna. Le ultime indiscrezioni dicono che lei sia pronta nuovamente a tornare protagonista nel dating show di Canale 5: “Notizia freschissima, a gennaio Ida Platano potrebbe ritornare nel parterre del Trono Over”. Vedremo se si materializzerà questo incredibile ritorno nel piccolo schermo.

