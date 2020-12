Impossibile per voi non ricordarvi dell’artista Tish, protagonista ad ‘Amici’ nel 2017-2018. Il suo vero nome è Tijana Boric e in queste ore è ritornata alla ribalta grazie ad una novità musicale. Ha infatti presentato ufficialmente il suo nuovo brano che si intitola ‘Rido Male’. Ma tutti non hanno potuto fare a meno di notare un cambiamento radicale nel suo look. La ragazza resta di una bellezza incredibile, ma ha voluto decisamente svoltare e si è presentata in maniera inedita.

Ciò che è rimasto identico sono esclusivamente i suoi inconfondibili puntini sotto gli occhi. Quando le hanno posto la domanda su questa sua caratteristica, lei ha risposto che non si tratta di un simbolo particolare, che ha un preciso significato. Ha scelto di metterli sul suo viso esclusivamente per un fattore di tipo estetico. Aveva voglia di farsi notare per un tratto caratteristico e ci è riuscita appieno. Ma andiamo a scoprire insieme che tipo di cambiamento ha apportato all'outfit.















Al programma condotto da Maria De Filippi si fece notare immediatamente per il suo essere assolutamente originale, anche se non riuscì nell'intento di conquistare la vittoria. In quell'anno trionfò infatti il cantante Alberto Urso. Ha sempre prediletto dei look sfavillanti, appariscenti, ma stavolta ha deciso di dare un'impronta più equilibrata, anche se la sua diversità resta intatta. I fan hanno sicuramente apprezzato questa variazione, che la rende sempre più attraente.















Ha voluto cancellare definitivamente tutte le foto precedenti sul suo profilo Instagram, lasciando soltanto quelle attuali con il look stravolto. Ha detto definitivamente addio ai suoi capelli rosso fuoco e alla micro frangetta. Adesso ha un caschetto di colore castano, vicino al mogano, con la fila laterale e ondulato. Non indossa più nemmeno le sue classiche felpe e mette camicie, giacche over, trench e scarpe come le Spice Girls. I puntini sono creati con il consueto eye-liner.









Già in passato aveva apportato modifiche. Foto dei tempi di Amici a parte, Tish aveva continuato a tenere aggiornato il suo pubblico e si era mostrata con un nuovo look. I suoi fan si erano abituati alle sue stravaganze, si era sempre distinta per originalità anche nella scuola portando quei bizzarri puntini neri sotto gli occhi. E oggi ha deciso di aggiungere un altro dettaglio: sul viso ha disegnato anche delle strisce arancioni abbinate al colore dei capelli.

