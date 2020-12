Bruttissima avventura per Elena Morali, che si è sfogata con i suoi follower su Instagram. La donna ha voluto condividere con tutti i suoi fan un momento terribile, vissuto nelle scorse ore nella capitale Roma. Ha infatti pubblicato alcune storie sul noto social network nelle quali ha spiegato nei minimi dettagli i fatti. La showgirl è stata vittima di un furto in pieno centro, avvenuto nella città capitolina. Stava per rientrare a casa, nel Nord Italia, quando ha dovuto fare i conti con tutto ciò.

Il suo racconto è iniziato così: "Ora vi racconto una pessima storia. Giusto per rimanere in tema con quest'anno di me…a. Oggi dovevo rientrare da Roma, prima di andare in aeroporto ho deciso di passare a comprare uno degli ultimi regali di Natale in centro, così lasciamo la macchina vicina al pazzo Fendi, nel centro di Roma. Macchina con vetri scuri neri, lasciamo la mia valigia e il mio zaino nel baule essendo una cosa veloce. Vado, compro, esco felice perché fare i regali mi riempie il cuore…".















Elena ha continuato il suo triste racconto: "Torno e cosa trovo? Vetro rotto. Nessuno si è accorto di nulla, certo come no, in pieno centro con volanti che passano continuamente. Mi hanno rubato tutto, compreso lo zaino con dentro anche le chiavi e il passaporto. Ovviamente non posso più prendere il volo, dovrò cambiare serratura e mi hanno derubato per un valore di non so nemmeno quanto, e non voglio manco pensarci. Fortuna che non mi porto mai i gioielli nelle valigie".















La Morali è dunque affranta: "Mi sento così a pezzi, dovrebbe essere un periodo bello, sotto Natale, gioioso. Avevo appena lavorato, stavo tornando dai miei amori e invece. Sapete cosa auguro a queste persone di me..da? Gli auguro di vendersi le mie cose e spendere soldi solo in medicine. Tutta questa situazione porta a stare male anche mentalmente. 2020, credevo che potessi essere il mio anno, ora penso solo che mancano pochi giorni per mandarti davvero a fanc…o", ha concluso.









E non è stato l’unico episodio di una giornata da dimenticare per la showgirl. Ha infatti dormito all’interno di un hotel, situato sempre a Roma, e la struttura alberghiera è stata presa di mira da alcuni ladri che hanno tentato di svaligiare il bancomat. Fondamentale in questo caso l’arrivo delle forze dell’ordine, che hanno impedito la rapina con un intervento più che tempestivo.

