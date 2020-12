Chiara Ferragni sta portando avanti la sua seconda gravidanza e poi potrà regalare al piccolo Leone una sorellina, che sicuramente sarà bellissima come lei. Nelle ultime ore, la super influencer italiana ha voluto sorprendere tutti con uno scatto favoloso in topless. Ha ormai raggiunto i sette mesi e il parto non è poi così lontano. Ma la foto postata sui social network ha catturato l’attenzione dei follower, che non hanno non potuto farle notare un dettaglio incredibile, quasi inaspettato.

A coprire il suo seno ci sono esclusivamente le mani. L’istantanea è stata apprezzata da migliaia di persone, che l’hanno inondata di mi piace. Nella didascalia a corredo della foto ha scritto: “26 settimane di baby girl”. Ovviamente, soprattutto gli uomini, sono rimasti a bocca aperta per la sensualità. Chiara Ferragni è più bella che mai, ma i più attenti si sono fissati su quel particolare davvero interessante. Chissà come avrà reagito la donna quando avrà letto i commenti dei suoi fan. (Continua dopo la foto)















Sono state soprattutto le donne a scherzare su questa immagine. Una fan le ha detto: “Ma dov’è il pancione?”, “La stessa pancia che ho io dopo una pizza”. Quindi, tutti hanno puntato la loro attenzione sull’incredibile forma smagliante della moglie di Fedez, che non sembra, secondo le sue follower, in stato interessante. Effettivamente il suo fisico è davvero pazzesco, dunque nonostante sia a soli due mesi dal parto, pare siamo in presenza di una donna leggermente in sovrappeso. (Continua dopo la foto)















Parecchi personaggi famosi hanno commentato la sua foto. Ad esempio, Monica Leofreddi ha scritto: “La gravidanza ti dona”, mentre cuori sono stati pubblicati da Giusy Ferreri. Altri ammiratori hanno voluto aggiungere: “Dolcissima”, “Cresce tantissimo”, “Non vedo l’ora di conoscerla e sapere che nome darete. Me la immagino dimentica a Leo ma bimba stupenda”, “Ti aspettiamo piccola Ferry”, “Meraviglia!”, “Complimenti Chiara, vogliamo sapere come la chiamerai”. (Continua dopo la foto)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Nei giorni scorsi la Ferragni ha pubblicato un post con l’ecografia in 3 d che parla chiaro. “Ciao baby” e “Ciao amore” scrivono Chiara Ferragni e Fedez coppia ormai al centro del dibattito social nel bene e nel male. L’ultima volta è stato Fedez pochi giorni fa, andato in giro per le vie di Milano a regalare 1000 euro a 5 persone in difficoltà. Un gesto che non è passato sotto silenzio e che ha entusiasmo tutti.

