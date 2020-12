Una foto dal passato, decisamente inedita, che fa uscir fuori uno degli aspetti più clamorosi del vip. In questo scatto postato sul suo profilo Instagram, si è immortalato mentre lavorava come metalmeccanico. Siamo nel 2005 e il ragazzo in questione ha appena 15 anni. Nessuno, lui compreso, si aspettava il successo che di lì a qualche anno avrebbe invece raggiunto. Momenti felicissimi dal punto di vista professionale e anche personali, avendo avuto soprattutto una fidanzata bellissima.

Nello scatto è ripreso al fianco di suo padre Maurizio, che è un dirigente d'azienda. Questo il messaggio pubblicato sul social network dal diretto interessato: "Avevo iniziato nel 2005 la mia carriera da metalmeccanico in officina, era dura". Poi ha voltato completamente pagina, decidendo di intraprendere un lavoro completamente opposto. Il suo obiettivo è stato quello di diventare un famoso deejay. Probabilmente con questo indizio state iniziando a capire di chi stiamo parlando.















Nella sua didascalia ha poi aggiunto: "Poi ho pensato che fare il deejay sarebbe stato molto più adatto alla mia persona". Ma è proprio lui, il bellissimo Andrea Damante, ex partner dell'influencer Giulia De Lellis. Oltre ad occuparsi della musica, si è fatto conoscere in televisione grazie alla sua partecipazione a 'Uomini e Donne' in veste di tronista. Successivamente ha anche preso parte al 'Grande Fratello Vip', edizione condotta da Ilary Blasi. Celebre però la sua storia d'amore con Giulia.















Con la meravigliosa De Lellis è stato legato per circa tre anni, anche se in questo arco di tempo c'è anche stata una rottura. Quando si lasciarono la prima volta, lei decise di fidanzarsi con Andrea Iannone. Successivamente ci hanno riprovato, si sono ritrovati per poi lasciarsi in modo definitivo. Adesso, Andrea Damante è felicemente impegnato con la modella ed attrice Elisa Visari, mentre Giulia è fidanzata con Carlo Gussalli Beretta. Quella immagine da adolescente non se l'aspettava nessuno.









Nell’intervista a Verissimo Andrea Damante ha ammesso che la storia con Giulia è cambiata in vacanza, a Forte dei Marmi: “Abbiamo preso una casa con un gruppo di amici, e lei lì è cambiata”. Poi ha rivelato di esserci rimasto molto male per il comportamento del suo amico Carlo Beretta: “Io e Carlo stavamo conoscendo un’amicizia importante – confessa – Ci sono rimasto male. Evidentemente non era un mio amico. Avrei preferito saperlo prima”.

