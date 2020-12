Dopo Temptation Island insieme alla fidanzata Andrea Zenga è appena entrato nella Casa del Grande Fratello Vip. Vedremo se riuscirà ad imporsi come uno dei protagonisti, ma intanto va registrato che il suo ingresso non è passato inosservato. Dayane Mello e Giacomo Urtis lo hanno già premiato come il più bello di tutti e come inizio non c’è male. Il figlio dell’ex portierone dell’Inter ha effettivamente un gran bel fisico, non a caso fa il modello ed è inoltre un personale trainer.

Ma cos’altro sappiamo di Andrea? Beh, intanto al momento è single. La sua storia con Alessandra Sgolastra, iniziata nel 2015 si è conclusa nella primavera del 2020. I due hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip nel 2018 e Alessandra si avvicinò molto al tentatore Andrea Cerioli. Un duro colpo per la coppia che comunque cercò di superare le difficoltà, fino, appunto, alla rottura definitiva. Ma c’è una caratteristica particolare di Andrea che salta all’occhio: i numerosi tatuaggi. (Continua a leggere dopo la foto)















Tutti i tatuaggi di Andrea Zenga hanno un significato simbolico ben preciso. Uno dei più visibili è quello sull’avambraccio destro: a lettere stilizzate si legge il nome “Nicky”. Andrea non ne ha ancora parlato, ma potrebbe essere riferito al fratello Nicolò. Andrea, infatti, ha due fratelli, Nicolò e Jacopo, e una sorella, Samira Valentina. Spostandoci in basso, sulla gamba destra, ecco spuntare un cavallo alato che ricorda Pegaso, l’animale della mitologia greca. (Continua a leggere dopo la foto)















Anche in questo caso Andrea non ha spiegato il perché di questa scelta, ma generalmente i cavalli alati sono considerati dei ‘portafortuna’ e rappresentano la libertà, ma anche il potere, la mobilità, la velocità. Non finisce qui, perché sull’avambraccio sinistro Andrea ha un altro tatuaggio, forse il più particolare. In questo caso è una “R” con sopra una corona. È molto probabile che questo tatuaggio sia dedicato alla madre, Roberta Termali, ex conduttrice tv e separata dal padre di Andrea, Walter Zenga. (Continua a leggere dopo la foto)









Un tatuaggio che rivela molto più di quanto non si creda. Se, infatti, i rapporti con il padre Walter sono piuttosto altalenanti e i due si vedono solo ogni tanto, con la madre Andrea ha un legame molto forte. Ecco quindi il senso di quella corona, per Andrea mamma Roberta è una vera “regina”. Per la cronaca Roberta si è risposata con un imprenditore marchigiano, Andrea Arrecconi e ha avuto altri due figli, ma anche questo matrimonio è naufragato.

