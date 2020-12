Andrea Roncato e Stefania Orlando si sono sposati nel 1997 dopo otto anni di fidanzamento. La loro è stata una storia lunga che terminò dopo due anni di matrimonio. Si è scritto tanto sui motivi della rottura di quella relazione e lo stesso Roncato in una recente intervista a I Lunatici, programma di Radio2, ne parlò: “Scrivono ancora che il nostro matrimonio finì per la droga. Non è vero, non lo facevo più quando mi sono sposato. L’ho fatto per un paio d’anni, perché frequentavo brutte compagnie”.

Sempre all’interno di quell’intervista l’attore è ritornato sul matrimonio finito con l’attuale concorrente del Grande Fratello Vip: “Venticinque anni fa dissi che avevo provato la cocaina, e dissi a tutti di non farlo. Sul Grande Fratello… Stefania Orlando continuano a chiamarla l’ex moglie di Andrea Roncato, sono 23 anni che siamo divorziati… Lei ha un marito, si chiama Simone, perché devono etichettarla come l’ex moglie di Roncato? Parlate delle cose che ha fatto… Non è un oggetto, è una persona, non è la ex macchina di Roncato”. (Continua dopo la foto)















Nonostante entrambi si siano rifatti una vita, il comico sembra ancora mostrare rancore nei confronti di Stefania Orlando. Ora lui è sposato con Nicole Moscariello e vuole archiviare la fama di playboy che gli era stata attribuita: “Quel Roncato esiste nell’immaginario collettivo, la realtà è diversa (…) Mia moglie, oggi, è la donna della mia vita, con lei ho trovato la pace, in tutti i sensi. Poi ho avuto avventure, ma credo siano cose che hanno provato tutti”. (Continua dopo la foto)















Nei giorni scorsi Roncato – intervistato da Nuovo TV – ha ripreso l’argomento. Quando si parla di Stefania Orlando il suo tono si fa serio e non le manda certo a dire. Gli chiedono che effetto gli faccia vedere Stefania nella casa del reality condotto da Signorini e lui replica: “Non mi fa nessun effetto… Il passato è passato”. Oggi Roncato si dice infastidito anche dalle voci di una sua presunta gelosia nei confronti della ex moglie: “È una grande stupidaggine, ma evidentemente fa effetto tirare fuori le gelosie”. E lui parteciperebbe al Grande Fratello Vip? “Piuttosto vado a vendere i cappelli davanti al supermercato!”. (Continua dopo la foto)









Stefania Orlando è sposata con Simone Gianlorenzi, musicista, chitarrista per la precisione, che ha collaborato con molti artisti di successo, tra cui Anna Oxa, Briga, Gemelli Diversi. I due si sono sposati nel 2019 dopo undici anni d’amore e non hanno figli. Stefania lo ha conosciuto grazie all’ex marito Andrea Roncato come ha rivelato all’interno della casa del GF VIP: “Avevo chiesto al mio ex marito, Andrea se conosceva una band a Roma e mi ha presentato loro. Io allora avevo un’altra storia e anche Simone. Abbiamo iniziato a lavorare insieme, poi dopo un anno, quando mi ero lasciata, una notte sogno di fare l’amore con lui. Mi sveglio e gli mando un messaggio e lui mi risponde che lo sognava da tempo a occhi aperti”.

