Antonella Elia è una delle protagoniste del ‘Grande Fratello Vip’. Dopo aver preso parte al reality show, è stata scelta da Alfonso Signorini in qualità di opinionista, insieme a Pupo, in sostituzione di Wanda Nara. Si è messa in mostra soprattutto per gli attacchi ad Elisabetta Gregoraci, con la quale non corre assolutamente buon sangue. Nelle ultime ore però sono uscite fuori alcune sue rivelazioni inedite, che nulla hanno a che fare con il reality show, ma che si riferiscono alla vita privata.

Ha rilasciato tempo fa un’intervista al settimanale ‘Chi’. Prima di parlarvi di questo terribile episodio, ricordiamo che sta vivendo anche difficoltà amorose, visto che si è lasciata con Pietro Delle Piane, come confessato a ‘Verissimo’: “Per me lui ha rappresentato tanto, ho immaginato di poter creare qualcosa di diverso con lui. Ho deciso che è finita, è una decisione mia. Mi ha spaccato il cuore, ad un certo punto ho deciso che noi non andiamo d’accordo e che dopo quasi 2 anni non succederà più”. (Continua dopo la foto)















Quando aveva 26 anni e lavorava con il conduttore Corrado al programma ‘La Corrida’ ha abortito. Non volle portare avanti la gravidanza, non avendo una relazione fissa. Ma poi se n’è pentita amaramente: “Il mio rimpianto più grande? Un aborto a 26 anni. Non ne ho mai parlato, ma è ora di liberarmi di questo peso. Non volevo crescere un bimbo con un uomo con cui non avrei costruito nulla. Volevo essere libera e ora quella voglia di libertà mi si è ritorta contro. Mi sento incompleta”. (Continua dopo la foto)















Non ha mai dimenticato quel periodo: “La solitudine? Mi fa tantissimo male. Mi sento male solo a parlarne. Oggi il pubblico è diventato la mia famiglia. In amore non sono stata fortunata”. Dunque, quell’aborto volontario da ragazza le ha segnato il percorso della sua vita. Nonostante abbia poi avuto una carriera meravigliosa e ancora oggi è in grado di essere protagonista nel piccolo schermo, ha quel rimpianto che probabilmente lo accompagnerà fino agli ultimi giorni della sua vita. (Continua dopo la foto)









Dopo le sue critiche a Filippo Nardi, non è tardata ad arrivare via Instagram la replica dell’ormai ex concorrente del Gf Vip”. Poi ha tirato in ballo un utente che ha preso le difese del conte: “Come può questa signora giudicare Filippo Nardi quando in diretta tv insultava Elisabetta Gregoraci etichettandola “cagna in calore? Due pesi due misure”.

“Sono stato una testa di c**o con lei”. Giulio Raselli di UeD, solo ora tutta la verità: perché è finita con Giulia D’Urso