Un terribile lutto ha colpito una delle attrici maggiormente apprezzate a livello mondiale. Attraverso un post pubblicato sul social network, ha annunciato la scomparsa dell’amata nonna, deceduta a 87 anni. Oltre a scrivere un lungo messaggio di addio, ha anche postato alcune immagini che la ritraggono in sua compagnia. Della signora sono state fatte vedere anche alcune sue foto da bambina e da adolescente per poi mostrarla da anziana, mentre è assistita dai suoi parenti.

Una notizia sconvolgente, che l’ha letteralmente distrutta, visto che avevano un legame praticamente indissolubile. Queste le parole dell’attrice: “La scorsa notte si è chiuso un capitolo. Il mio cuore soffre. Un anno che è stato difficile per tutti, è andato peggiorando. Ma nonostante tutto sto cercando di trovare la gratitudine. Sono così fortunata, ho tanti bellissimi ricordi con te che continuano a tornarmi in mente come un film. Mi hai insegnato tanto e mi hai amata così profondamente”. (Continua dopo la foto)















L’attrice in questione è Nina Dobrev, famosa per le sue interpretazioni di Elena Gilbert e Katherine Pierce in ‘The Vampire Diaries’. Il suo post è continuato così: “Eri una santa, un’educatrice, una protettrice. Una madre amorevole, una nonna affettuosa. E adesso sei un angelo, in un posto che è sicuramente migliore di questo. Lo so che tante persone quest’anno non hanno potuto permettersi questo lusso”. Il riferimento è al fatto che le ha potuto stringere la mano fino all’ultimo istante. (Continua dopo la foto)















Al termine del suo post, ha voluto dirle grazie: “Grazie per aver resistito più che hai potuto, so che non è stato facile per te alla fine, ma apprezzerò per sempre quegli ultimi momenti che abbiamo condiviso. Ti amiamo e ti porteremo nei nostri cuori fino a che batteranno. Mi manchi, riposa in pace. Per favore, abbraccia e bacia il nonno per me quando lo vedi. Ti amo”. Un messaggio straziante, scritto dal profondo del suo cuore. La perdita di una nonna è sempre un colpo durissimo. (Continua dopo la foto)









Nina Dobrev, classe 1989, è nata a Sofia, la capitale della Bulgaria. Ha lavorato anche in ‘Degrassi: The Next Generation’ e ‘The American Mall’. Una delle sue ultime esperienze lavorative è datata 2019, quando ha preso parte alla serie televisiva ‘Fam’ di genere commedia. Dopo i primi 13 episodi della prima stagione, la serie è stata però definitivamente cancellata. Lei è figlia di un’artista e di un informatico.

