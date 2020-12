“Per sempre”: fiori d’arancio in vista per la popstar, che con una serie di fotografie fa sapere a tutti di aver accettato la proposta di matrimonio del fidanzato. Proposta arrivata con un anello da sogno e che ha generato una marea di like e congratulazioni anche da parte di amici super vip. Il manager di lei è stato tra i primi a commentare il lieto evento.

"Congratulazioni a queste due anime fantastiche. Ari ti vogliamo bene e non potremmo essere più felici per te. Dalton sei un uomo fortunato", ha scritto. Ma sono tantissimi i messaggi piovuti sotto al post in cui la cantante sfoggia questo anello preziosissimo. Da Kim Kardashian a Demi Lovato passando per Hailey Baldwin, la moglie di Justin Bieber a cui la futura sposa è molto legata.















Già, Ariana Grande si sposa. E proprio in un videoclip realizzato con Justin Bieber (per il duetto Stuck with U), aveva ufficializzato il suo legame con Dalton Gomez. I due si frequentano da gennaio 2020 ma hanno reso nota la loro relazione solo a maggio, quando sono apparsi in atteggiamenti complici e intimi nel videoclip dell'ex stellina Disney.















Lui, 27 anni proprio come la bella Ariana, ha fatto un cameo anche nel video di Rain on me, il duetto che Ariana ha realizzato con Lady Gaga. Il futuro marito di Ariana Grande è nato e cresciuto in California e da cinque anni lavora come agente immobiliare nella compagnia real estate di lusso chiamata Aaron Kirkman Group e gestisce clienti di alto profilo.









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande)



Il loro primo incontro è avvenuto proprio perché Gomez ha aiutato la cantante a vendere un appartamento e a acquistare poi una nuova villa sulle colline di Los Angeles. Ma in passato Dalton ha lavorato anche come ballerino e tra i suoi amici spicca Miley Cyrus, a sua volta grande amica di Ariana Grande e dunque invitata sicura alle loro nozze. Non resta che aspettare la data del matrimonio che, a quanto pare, non è stata ancora stabilita.

