“Quello che succede è davanti agli occhi di tutti”. Rosa Perrotta, è ufficiale: dopo una marea di voci l’ex tronista ‘canta’

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una delle coppie più amate che sono uscite dagli studi di Uomini e Donne. Si sono innamorati all’interno del programma di Maria De Filippi e negli anni hanno consolidato il loro amore con la convivenza, una proposta di matrimonio avvenuta in diretta tv, dopo la partecipazione di lei all’Isola dei Famosi, e infine la nascita del loro Dodo. Tuttavia qualcosa si è rotto.

Se fino a qualche giorno fa erano solo rumors, adesso c’è qualcosa di maggiormente concreto. Inizialmente dai diretti interessati non è mai arrivata una conferma o una smentita di una loro crisi. I fan, però, si sono accorti che da tempo i due non si fanno vedere più insieme sui loro canali Instagram, motivo per cui i loro seguaci hanno iniziato a preoccuparsi. L’ultimo scatto insieme, postato da lei, risale al 25 ottobre scorso mentre nei video e nelle storie che l’influencer condivide su Instagram ogni giorno, il compagno non compare più. (Continua dopo la foto)















Ora è Rosa Perrotta che ha deciso di rompere il silenzio dopo giorni in cui le voci su lei e Pietro si sono accavallate: “Sto cercando di fare un po’ di chiarezza su questa storia – dice Rosa -. Data la situazione e quello che leggo in giro, vorrei dire qualcosina a riguardo. Finora non ho parlato. Spero che i giornalisti e i programmi tv che mi hanno invitato a parlare di questa storia capiscano che non me la sento”. (Continua dopo la foto)















“Ci sono persone, un bambino e una famiglia che devo tutelare prima di ogni cosa. Non sapevo e non so tutt’ora cosa dire nello specifico – prosegue Rosa Perrotta -. Quello che succede è palese: il mio compagno e io stiamo attraversando un momento molto delicato e particolare. Non posso dire sì, no o forse. Vorrei rispondere a tutti, soprattutto a me stessa, se fosse più semplice. Ci dobbiamo del tempo e della comprensione, ci dobbiamo delle risposte prima di darle agli altri”. (Continua dopo la foto)









“Non c’è nulla da nascondere, dobbiamo solo capire. Ho lavorato tanto per costruire quello che ho oggi ma la cosa più preziosa resta la mia famiglia. Cerchierò di tutelarla e salvaguardarla più che posso. Lotterò finché ci sarà motivo di lottare per questa cosa. Spero di non risultare sgarbata nel chiedere un po’ di comprensione. Spero che tutto vada per il verso giusto e si sistemi”, conclude la Perrotta.

