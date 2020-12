Alessandra Celentano, mai visto l’ex marito? Separati da anni, ora spunta lo scatto “di coppia” con la prof di Amici

Alessandra Celentano, qualche dettaglio sulla vita privata della più temuta professoressa di Amici. Sempre molto riservata e professionale, la maestra di danza Alessandra Celentano ha preferito dare più spazio alla sua figura come insegnante severa e scrupolosa. Ma nella sua vita privata, la sua immagine si addolcisce e conquista il cuore. Scopriamo insieme qualcosa di lei.

Non è esistita una sola puntata di Amici in cui non abbia menzionato la danza come tecnica, spesso trovandosi al centro del mirino di molti colleghi. Ma Alessandra Celentano ha sempre dimostrato profonda coerenza e non ha mai scelto di compromettersi a favore dell’opinione pubblica. Il suo carattere è forte e la maestra di danza ha sempre dimostrato di avere un carattere forte. (Continua a leggere dopo la foto).















Questo non fa di lei una donna lontana dalle emozioni. Anzi, per quanto abbia sempre preservato la propria vita privata, qualcosa negli anni è riuscito ad emergere spiazzando del tutto i fan. Un esempio? In passato, però, è stata sposata. Con chi? E, soprattutto, avete mai visto il suo ex marito? Tutto questo risale al 2006. Un matrimonio durato fino al 2012 decisivo nella sua vita. (Continua a leggere dopo la foto).















A rubare il suo cuore e ad aver condiviso con lei sei anni di matrimonio, Angelo Tremontozzi, che dopo aver conseguito il titolo di laurea in Economia e Business a Roma, ha iniziato la collaborazione con molte aziende fino ad arrivare alla cattedra presso la European University of Rome. Infine, dal 2008, è impegnato nell’azienda di famiglia. Quindi, decisamente un uomo all’altezza. (Continua a leggere dopo le foto).









Purtroppo per i più curiosi è quasi impossibile comprendere e risalire ai motivi che hanno portato il matrimonio al capolinea, ma quello che rimane certo è che tra i due sia rimasto una forte legame di stima reciproca. Le loro strade si sono separate, sentimentalmente, ma Alessandra a Angelo hanno deciso di farlo accadere in modo civile, cosa che per i tempi che corrono non è mai così tanto scontato.

