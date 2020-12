“Mi fa effetto vederlo così grande…” Mara Venier presenta il nipote Giulio, 18 anni. Tutti impazziti: “Ti somiglia!”

Mara Venier, il nipote ormai maggiorenne è bellissimo. Non solo la zia nazionale, ma anche nonna. E che nonna! Mara Venier fa breccia nel cuore degli italiani sia per professionalità sia perchè trova sempre il modo migliore per condividere anche aspetti della sua vita privata. E non poteva mancare all’appello anche il nipote diventato ormai maggiorenne. Curiosi vero?

Si chiama Giulio e il 13 dicembre ha compiuto la bellezza di 18 anni. Una nonna orgogliosa, Mara ha raccontato nel dettaglio il suo rapporto con il nipote, motivo di grandi soddisfazioni. Lo ha fatto durante una lunga intervista rilasciata per Gente. E come ogni nonna, anche la Venier non può che commuoversi vedendo come crescono i nipoti, simbolo di un amore che ha saputo creare le sue salde radici. (Continua a leggere dopo la foto).















Così ha detto la conduttrice: “Mi fa effetto vederlo così grande, così alto, un metro e 88: sta diventando un uomo. Il tempo è davvero volato. Giulio l’ho visto nascere, ero in sala parto con mia figlia Elisabetta e, se possibile, ero più emozionata di lei. Quando è venuto al mondo era identico a me: aveva il mio viso rotondo”. Giulio è il figlio di Elisabetta Ferracini, primogenita della Venier che tutti hanno imparato ad amare quanto la madre. (Continua a leggere dopo la foto).















Un motivo di grande orgoglio che Mara spiega così: “Crescendo è diventato bellissimo. E ha tante altre qualità: è un ragazzo bravo e affettuoso. Non sono mai stata una nonna tradizionale, io. Anzi, quando Giulio era più piccolo e magari lo vedevo sempre sui libri, a fare compiti, capitava che gli dicessi: “Ma dai, non stare sempre a studiare, prenditi una pausa, vai a divertiti”. Lui mi guardava e sorrideva. C’è sempre stata grande complicità tra noi due”. (Continua a leggere dopo le foto).









E le parole di Mara trovano conferma anche nelle affermazioni di Giulio, un nipote a sua volta fortunato ad avere una nonna come Mara: “È vero, abbiamo un rapporto speciale. Il bello di stare con lei è che puoi parlarle di tutto e lei su tutto sa darti una risposta. E poi, nonostante sia da sempre molto impegnata con il lavoro, un momento per vedermi, stare insieme, ascoltarmi lo trova sempre. Per lei la famiglia è al primo posto”. Avrà preso anche da lei, e c’è anche chi nota: “Complimenti Mara tuo nipote è veramente un bel ragazzo ,devi essere orgogliosa di lui”, “Bellissimo ti assomiglia”.

Loredana Bertè, la ‘coltellata’ pesantissima del concorrente di The Voice Senior. Viene fuori tutto dopo la puntata