Non passa giorno che non spunti un nuovo gossip sui partecipanti del Grande Fratello Vip. Stavolta, però, la voce riguarda proprio Alfonso Signorini. Dopo lo scherzo de Le Iene a Francesco Oppini con la mamma Alba Parietti ed il finto fidanzato ‘toy boy’ di 29 anni, adesso escono fuori interessanti informazioni sulla vita privata del presentatore. Signorini, oltre ad essere direttore di ‘Chi’, uno dei settimanali più letti in Italia, è anche ovviamente il conduttore della più lunga edizione del GF Vip.

Nella quinta stagione sono stati davvero tantissimi i colpi di scena. Fino alla decisione di prolungare il programma fino a febbraio, con conseguente 'infornata' di nuovi concorrenti. E qualche pezzo da 90, come Elisabetta Gregoraci, che ha abbandonato per tornare da suo figlio Nathan Falco. Ma su Alfonso Signorini cosa sappiamo? Non molto, ma di sicuro il presentatore è innamorato e ha un compagno.















A quanto pare Alfonso Signorini ha appena interrotto una lunga relazione con Paolo Galimberti, un imprenditore molto noto nonché Vice Presidente Tesoriere di Forza Italia in Lombardia. La loro storia è durata ben 10 anni e sembra sia stato proprio Galimberti a spingere Signorini a fare coming out con la famiglia. Finita con l'imprenditore Alfonso si è nuovamente innamorato, come egli stesso ha rivelato ai microfoni di Adkronos.















Proprio il giorno in cui ha compiuto 56 anni Alfonso Signorini ha infatti ammesso: "Oggi festeggerò il mio compleanno, mettendomi stasera in conference call con il mio compagno e spegnerò le candeline con una Sacher preparata da me e una bella bottiglia di vino. Durante questo periodo di quarantena ho scoperto di essere bravissimo a fare le torte". Ma di chi si tratta? Chi è il nuovo fidanzato di Alfonso?









Al momento resta ignota l’identità del compagno di Signorini, d’altro canto il direttore di Chi è molto riservato e ha sempre nascosto gli affetti privati dallo sguardo indiscreto dei paparazzi. Tempo fa Cristiano Malgioglio rivelò di aver avuto una storia con Alfonso, ma quest’ultimo non ha mai confermato. E al settimanale Grazia Signorini ha affermato: “Penso che l’innamoramento sia qualcosa di limitato nel tempo. Quando capita, ci sentiamo più vulnerabili ma esaltati: la passione fisica ci stravolge, siamo poco concentrati nel lavoro. […] Ma l’intimità diventa routine, non è gratificante al cento per cento”.

