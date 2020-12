“Lei ha mollato”. Roberto Benigni, la clamorosa voce sulla moglie Nicoletta Braschi

Per tanti anni sono stati una delle coppie più amate dal pubblico. Ma adesso, a quanto pare, si parla di separazione e si vocifera già di assegni da perdere la testa. Roberto Benigni e Nicoletta Braschi stanno insieme dal 1983, quando si incontrarono sul set del film “Tu mi turbi”. Da allora i due hanno fatto coppia fissa, sia sugli schermi che nella vita privata. Poi, nel 1991, Roberto e Nicoletta hanno coronato il loro sogno d’amore con il matrimonio.

Tutti ricordano i due protagonisti di pellicole cult come "Il mostro" e, ovviamente "La vita è bella" che ha vinto anche l'Oscar come miglior film straniero, miglior attore protagonista (Roberto Benigni) e migliore colonna sonora (Nicola Piovani). Adesso, però, sarà difficile vederli di nuovo insieme, anzi, forse impossibile. Secondo quanto riportato da Il Tempo Nicoletta Braschi avrebbe deciso di separarsi dal marito, almeno dal punto di vista professionale.















Il matrimonio, dunque, è salvo, ma i due si separeranno dal punto di vista lavorativo visto che Nicoletta Braschi avrebbe aperto una nuova società, la Opera8, una società a responsabilità limitata con capitale iniziale di 20mila euro. Sorprendentemente la nuova impresa non si occupa di cinema e spettacolo, ma di compravendita immobiliare. Dunque per l'attrice potrebbe essere l'inizio di una nuova vita. E molti già si chiedono se questo non sia il preludio all'abbandono della recitazione da parte di Nicoletta.















Sembra quindi destinato a naufragare il sogno espresso da Roberto Benigni, appena qualche mese fa durante l'ultimo Bari International Film Festival, di tornare a fare cinema con la moglie: "Mi piacerebbe fare qualsiasi cosa, ho tantissimo desiderio di fare cinema perché è tanto tempo che non lo faccio. Mi piacerebbe fare qualcosa con Nicoletta Braschi, perché tutto quello che ho fatto di buono e di bello nella mia vita è stato sempre attraversato dalla sua luce".









Non sappiamo se la decisione di Nicoletta Braschi si tradurrà in un addio al mondo del cinema. Certo sarebbe un peccato non vederla più insieme al suo Roberto. D’altra parte i tanti film girati insieme sono stati praticamente sempre un grande successo di pubblico e critica, da “Johnny Stecchino” a “La tigre e la neve”, da “La vita è bella” a “Le avventure di Pinocchio”. Che il sodalizio cinematografico sia al capolinea? È ancora presto per dirlo, sicuramente nei prossimi mesi se ne saprà qualcosa di più.

