“Mi fa sangue”. Giulia Salemi non scherza. Altro che amici, la confessione inaspettata al GF Vip

La loro è una amicizia profonda che dura da anni. Anche se nell’ultimo periodo ha vissuto alti e bassi il rapporto tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi è abbastanza saldo. Qualche mese fa avevano smesso di parlarsi dopo che Giulia aveva anticipato l’uscita del suo libro pur sapendo che anche lui avrebbe pubblicato un suo romanzo nello stesso periodo. Un gesto che Zorzi non ha benissimo ritenendolo un dispetto nei suoi confronti.

"Durante il lockdown sono uscito con il mio romanzo e l'ho chiamata per dirglielo – ha spiegato Tommaso -. Lei mi ha fatto le congratulazioni, non mi ha detto niente: e poi vengo a scoprire che nello stesso periodo anche lei sarebbe uscita con un libro. Mi è arrivata una voce di corridoio che mi ha un po' infastidito che saremmo dovuti uscire lo stesso giorno e lei avrebbe telefonato per far uscire l'uscita del libro".















Incomprensioni che sembrano messa da parte come testimoniano gli abbracci delle ultime ore, gli scherzi e la voglia di divertirsi: un rapporto che è tornato confidenziale. Lo dimostra il siparietto che è andato in scena sul divano della casa del GF Vip. Tema: la geografia, materia in cui Giulia è apparsa impreparata facendo ridere Tommaso Zorzi che ha raccontato tutto agli altri nonostante l'influencer tentasse di tappargli la bocca.















Altra prova che la loro amicizia è forte riguarda una frase che Giulia Salemi ha detto a Stefania Orlando indirizzata a Tommaso Zorzi. Le due donne parlavano mentre erano sdraiate a letto e Giulia ha così ammesso la sua stima nei confronti di Tommaso. Molto attratta dalla sua intelligenza, Giulia ha confessato che, se Zorzi fosse eterosessuale, non avrebbe dubbi a fargli delle avance: "Se Tommaso fosse etero ci proverei. Non sto scherzando. Ho un amore per Tommaso incredibile. Di testa, solo per la sua testa, a me fa sangue".









Nel frattempo gran parte del pubblico è convinta che la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sta per decollare definitivamente. I telespettatori sui social scommettono sull’affiatamento molto sospetto dei due, soprattutto dopo l’uscita di scena di Elisabetta Gregoraci (sempre più gelosa dell’ex velino di Striscia la notizia) e non a caso nella notte l’hashtag #Prelemi, che indica la “ship” tra i due concorrenti, diventa uno dei trending topic italiani. Roba da matti. Su Twitter spopolano i video e le foto in cui Giulia e Pierpaolo, ormai in maniera scoperta, si abbracciano, si accarezzano, scherzano.

