È tempo di dichiarazioni a Uomini e Donne. Quelle di Gemma Galgani e quelle di Gianluca De Matteis. C’è grande attesa soprattutto per la dama del Trono Over che da anni è una delle protagoniste assolute del programma condotto da Maria De Filippi. La sua conoscenza con Maurizio Guerci prosegue e tra i due – come si legge sulle ultime indiscrezioni in rete – è scoppiata la passione e hanno rivelato di aver fatto l’amore. Si sono conosciuti in trasmissione e la loro relazione sta proseguendo al di fuori dello studio.

Maurizio, il corteggiatore, è nato in Toscana, ma vive a Mantova. Ha 20 anni di meno rispetto a Gemma (lui 50, lei 70) ed è stato sposato fino al 2009, dopo il divorzio ha vissuto un’altra lunga relazione durata 10 anni che si sarebbe conclusa a inizio 2020. E ora frequenta Gemma: i due sembrano fare sul serio. Nella puntata del 18 dicembre racconteranno come prosegue la loro conoscenza. (Continua dopo la foto)















Gemma ammetterà di provare un sentimento di amore nei confronti del cavaliere 50enne. Una dichiarazione forte e importante che scatenerà la probabile reazione di Tina Cipollari, mai tenera nei confronti di Gemma Galgani. La bionda storica opinionista dl programma continuerà a sostenere che la 70enne si innamorerebbe troppo facilmente e lancerà una serie di frecciate alla torinese. (Continua dopo la foto)















Gli spoiler della trasmissione raccontano anche della reazione di Maurizio Guerci. L’uomo si dirà felice di come stanno proseguendo le cose con la dama. Insomma non è escluso che la coppia possa lasciare Uomini e Donne. E per Gemma sarebbe un addio clamoroso dopo tanti anni di partecipazione al dating show di Canale 5. E sarebbe davvero la fine di un’epoca. (Continua dopo la foto)









Si diceva che a Uomini e Donne è tempo di dichiarazioni. Probabile anche quella di Gianluca De Matteis. Anche lui ha intenzione di lasciare il programma. Dall’inizio ha avuto un rapporto ‘problematico’ con le telecamere, sentendosi molto spesso inadeguato al contesto e/o poco attratto dalle corteggiatrici arrivate per lui nel programma, finendo per chiudere anticipatamente tutte le frequentazioni senza mai arrivare a concretizzare alcun percorso. Alla fine si è arreso ai suoi dubbi circa il senso della sua presenza in studio. Il tronista, disperato e in lacrime al punto tale da non riuscire a parlare, ha comunicato la sua decisione allo studio e in particolare a Maria, spiegando che quello non fosse il posto adatto per lui.

“Non lo cerco più, è un dolore grande”. Giuseppe, il figlio abbandonato dal padre vip quando aveva 2 anni. Lacrime a Storie italiane