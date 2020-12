Come sappiamo Giulia Salemi l’anno scorso ha costruito un’amicizia intima con il bel Francesco Monte. Ma non è l’unico, perché l’anno scorso sembra proprio che Giulia Salemi abbia avuto un altro “amico speciale” (EliGreg non ti ringrazieremo mai abbastanza per aver dato un nome alla friendzone) proprio niente male.

Ciò che si legge nelle parole scritte da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, la vippona avrebbe avuto un flirt super sprinto, anzi, super power, con un altro bel fusto che non ha proprio niente da invidiare a Francesco monte, anzi. Infatti queasto giovane aitante di cui parliamo vanta un seguito impressionante su Instagram, ben 11Milioni e mezzo di follower a fronte del milioncino di Monte. (Continua dopo le foto)





























Giulia Salemi quindi, secondo quanto emerso tra le pagine di Oggi scritte da Alberto Dandolo , avrebbe fatto qualche chiacchierata notturna con Michele Morrone. Ma stando alla versione fornita da Dandolo, sarebbe stato Michele Morrone stesso a voler chiudere ogni rapporto con la bella Giulia Salemi. “Chissà se Michele Morrone ricorda le chat notturne che lo scorso anno intratteneva con la concorrente del Grande Fratello Vip 5 (Giulia Salemi). Fu lei a farlo conoscere sul web. Ma ora Michele ha interrotto ogni rapporto con Giulia. […] Lui adesso è davvero lanciatissimo. Ha preso parte al film di Netflix 365giorni, tra i più visti del 2020… E’ anche una web star con oltre 11 milioni di follower”. (Continua dopo le foto)











Quindi non solo Francesco Monte, la bella Giulia Salemi si scambiava messaggini notturni anche con quest’altro bellissimo ragazzo. Ma all’interno della Casa del GF Vip la star di 365 aveva anche un’altra fan, ossia la fortissima Elisabetta Gregoraci. Ebbene, la badessa calabrese, non si è mai risparmiata in varie occasioni di complimentarsi con Morrone per quanto riguarda la sua impeccabile interpretazione in 365.

