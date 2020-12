Dopo aver lasciato la casa si continua a parlare di lui. Francesco Oppini è stato protagonista sia dentro che fuori dal Grande Fratello Vip. La sua amicizia con Tommaso Zorzi, gli interventi sia social che in diretta durante la trasmissione della madre Alba Parietti e tanto altro ancora. Insomma al pubblico il personaggio è piaciuto. Adesso ad intervenire è la fidanzata Cristina Tomasini che, intervistata dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha detto la sua sul legame tra Francesco e Tommaso.

Prima Oppini ha spiegato: "L'amicizia con Tommaso è stata una lezione per tutti, anche per come l'ho gestita. Se ho avuto paura che potesse essere scambiata per una storia d'amore? L'ho pensato, ma me ne sono fregato altamente perché l'amicizia è un sentimento che vale come l'amore e, quando una cosa è bella e vera, non pensi a come potrebbe essere intesa". E ancora: "È stato come quando, all'inizio, ero empatico con Dayane Mello: mi facevo trasportare dall'amicizia e non mi rendevo conto di quello che passava fuori, e per questo ho chiesto scusa a Cristina".















Parole alle quali Cristina Tomasini ha risposto così: "Per me hanno dato un bel messaggio ed ero tranquilla, anche se sui social qualcuno mi attaccava dicendo che ero una copertura e che dovevo lasciarli liberi di amarsi!". Insomma Cristina è stata al gioco e ha accettato tutto, anche le parole, decisamente fuori posto, di qualche spettatore parecchio fantasioso. Quello che però ha colpito davvero tutti è un altro dettaglio che non è sfuggito ai più attenti.















Secondo alcuni, infatti, Cristina assomiglia ad Alba Parietti, la mamma di Francesco Oppini. Un dettaglio molto curioso e chissà che la somiglianza non abbia influito sulla scelta di Francesco. In ogni caso tra i due le cose vanno a gonfie vele. Appena uscito dalla Casa Oppini si è infatti ufficialmente fidanzato con la Tomasini. E, anche se al momento non è previsto un matrimonio, le parole del 38enne non lasciano dubbi.









A suggellare la relazione è arrivato anche un anello che Francesco ha regalato a Cristina: “A dire la verità non ci pensiamo – ha raccontato Oppini a ‘Chi’ – il nostro progetto di vita insieme prevede la convivenza e un figlio. Ma, quando ero nella Casa, ho pensato che avrei voluto fare un gesto importante verso Cristina: ho capito che il nostro rapporto, nonostante la distanza fra noi per il Covid e il GFVip, si è rafforzato e sapevo che le avrebbe fatto piacere ricevere l’anello anche se non me lo ha mai chiesto”.

