Tina Cipollari è da tantissimi anni la grande protagonista di ‘Uomini e Donne’. Il suo scontro epocale con Gemma Galgani è uno dei più forti della televisione e di Mediaset. A livello sentimentale, l’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha annunciato recentemente di essersi lasciata col partner: “Eccomi qui, nonostante non ami molto parlare della mia vita privata, credo sia giusto comunicare tramite i miei profili social di essere tornata felicemente single. Tra me e Vincenzo è finita”.

E poi: "Perciò gradirei, anzi pregherei tutti voi e gli organi di stampa, per rispetto e serietà, di non associarmi o accostarmi più ad un amore che da qualche tempo non ha più motivo di esistere nella mia vita. Grazie anticipatamente". Dunque, il loro sembrava un addio ormai definitivo, visto che le parole della donna erano state molto chiare. Il sentimento pareva ormai scomparso del tutto, invece ecco il colpo di scena che nessuno si aspettava. E i suoi fan sono rimasti increduli.















Il settimanale di gossip 'Diva e Donna' l'ha infatti beccata nuovamente in compagnia di Vincenzo. I due, che vedendo le foto scattate dai paparazzi tutto sembrano fuorché un'ex coppia, passeggiano in maniera estremamente romantica per le vie della città di Firenze. Si abbracciano, si baciano ed entrambi indossano una mascherina sul volto. Quindi, anche se ormai la crisi era stata confermata anche dalla diretta interessata, nei fatti il loro amore non si è spento definitivamente.















Tina Cipollari ha portato spesso la parrucca, sia durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, dove fa l'opinionista, sia durante le interviste, come per esempio quella rilasciata a Silvia Toffanin nel corso di Verissimo. In realtà, quel nuovo look non era frutto di una scelta, ma un obbligo e Tina Cipollari ha spiegato perché in quel periodo ha dovuto portare la parrucca. "Sapevo che Pechino Express fosse impegnativo, ma non avrei mai immaginato di dover affrontare pidocchi e pulci".









“Quella notte faceva molto freddo, per riscaldarmi mi sono avvolta in una coperta lurida senza valutare le conseguenze. Risultato? Mi sono svegliata con un insopportabile prurito alla testa e con il corpo cosparso di piaghe rosse”. Tornata in Italia, la vamp aveva dovuto tagliare i capelli perché rovinati da un decolorante che le aveva bruciato tutti i capelli. Poi fortunatamente le sono cresciuti.

