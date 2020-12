Dopo la fine della storia con Alessandro Moggi, Raffaella Fico era stata immortalata insieme all’imprenditore fiorentino e figlio d’arte Giulio Fratini, 30 anni, CEO della holding Belvedere Angelico, considerato tra i migliori talenti italiani under 30 nel 2020. Fratini è erede di una famiglia facoltosa ed è un amante degli orologi. La sua si può considerare una vera e propria mania, considerando che nella sua collezione privata figurano più di 2mila oggetti che hanno un valore stimato intorno ai due milioni di euro.

La loro relazione sembrava andare avanti a gonfie vele, ma qualcosa all’improvviso si è rotto. Il portale Giornalettismo ha dato la notizia che per Raffaella Fico è stata una doccia fredda “da un giorno all’altro”. Pare che i due avessero fatto progetti importanti. Poi all’improvviso la rottura. Era stata proprio la showgirl 32enne ad ufficializzare il legame sentimentale lo scorso agosto, rilasciando un’intervista al settimanale Nuovo.(Continua dopo la foto)















Sempre stando a quanto si legge su Giornalettismo, Raffaella Fico non avrebbe gradito l’atteggiamento di Giulio che tra l’altro avrebbe poi allacciato una relazione con un’altra donna. Evidentemente la modella campana non è particolarmente fortunata in amore. E neanche Fratini era l’uomo giusto per lei. Sembra infatti che la storia si sia ripetuta, pensando alla relazione con Alessandro Moggi terminata a un passo dalle nozze. (Continua dopo la foto)















In molti ricorderanno anche come è finita la storia con Mario Balotelli. E al termine di quella relazione dalla quale è nata la piccola Pia nel 2012, ci fu un lungo e travagliato periodo caratterizzato dal fatto che Balotelli non volle riconoscere subito la bambina, riconoscimento che avvenne solo qualche anno dopo nel 2014 in seguito anche a un procedimento giudiziario. (Continua dopo la foto)









Raffaella Fico aveva ufficializzato su Instagram la relazione con Giulio Fratini, dopo essere stata paparazzata a Positano, insieme a un uomo misterioso. Lei stessa ha voluto rendere il tutto pubblico con una foto pubblicata sul social network. “Foto scattata dal mio cuore” ha scritto a didascalia di una serie di immagini in costume, introducendo così l’uomo che da qualche tempo le sta a fianco. Ora, invece, a distanza di qualche mese tutto sembra essere realmente finito.

