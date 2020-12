Francesca Cipriani è indubbiamente una delle donne più appariscenti del mondo dello spettacolo e della televisione. Le sue ospitate nei programmi condotti da Barbara D’Urso sono sempre esilaranti, anche se a volte ha toccato diversi argomenti importanti come il bullismo subito quando era adolescente. Nelle ultime ore i suoi fan si sono preoccupati moltissimo per alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Si è infatti ripresa mentre si trovava in un letto di una clinica.

I suoi follower l’hanno vista con un’evidente fasciatura intorno alla parte ovale del viso e c’è chi ha temuto ci fossero state gravi conseguenze. La bellissima showgirl di 36 anni ha spiegato tutto nei suoi filmati, affermando di essersi sottoposta ad un intervento chirurgico. In vista delle imminenti festività natalizie ha voluto farsi un’operazione che potesse migliorare il suo aspetto. Il racconto della Cipriani è stato fatto nei minimi dettagli: andiamo a vedere cosa ha riferito ai follower. (Continua dopo la foto)















Francesca ha svelato di essersi regalata un ritocchino per il Natale: “Buongiorno, voi direte: come mai sveglia a quest’ora? Beh, come regalino di Natale sto andando in clinica. Mi omaggio di un qualcosina di bello, un ritocchino, un needling corporeo, quello che negli Stati Uniti Kim Kardashian ha effettuato su se stessa. Si tratta di un trattamento stupendo per diventare ancora più bella”. In seguito ha annunciato: “Poi farò anche qualche altra cosina. Un pochino di liposuzione”. (Continua dopo la foto)















Parecchi suoi ammiratori erano un po’ preoccupati, ma l’ex ‘Pupa’ ha tranquillizzato tutti: “A Natale ognuno si regala quello che più gli piace e io mi regalo questo. Io sto bene”. Il needling è un trattamento che viene effettuato mediante una piccola perforazione multipla non invasiva della pelle con uno strumento, che è dotato di piccolissimi aghi. Ciò stimola la produzione di nuovo collagene. Viene utilizzato soprattutto per ringiovanire il viso, correggere le rughe, acne o cicatrici. (Continua dopo la foto)









Francesca Cipriani, quasi un mese fa, si arrabbiò a ‘Pomeriggio 5’ con il chirurgo Lorenzetti: “Ho pianto dopo aver sentito Lorenzetti parlare di mostro, ci voleva un minimo di umanità”. Il riferimento era al presunto insulto del dottore all’ex Ken umano, Jessica Alves. Ma Barbara D’Urso difese l’uomo: “Io l’ho capito, nessuno ha mai messo in dubbio il percorso di Jessica e la sua transessualità”.

“Aspettate, ho un mancamento”. Antonella Clerici costretta a sedersi per l’emozione: cosa è successo in diretta