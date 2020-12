Si è parlato molto di Selvaggia Roma soprattutto dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. A fra discutere sono state le sue frasi sul rapporto con il padre: “A causa di mio padre ho cominciato a tagliarmi, volevo suicidarmi – ha detto Selvaggia -. Non vedo mio padre da quando avevo 15 anni ma prima di quell’età l’ho visto molto raramente. Vedevo più le sue spalle che lui, e sentivo parole che una figlia non dovrebbe sentire”, ha confidato ad Alfonso Signorini piangendo.

Alle sue frasi ha risposto l'ex fidanzato Francesco Chiofalo (che Selvaggia Roma chiamava "Lenticchio") che ha smentito quanto detto dall'influencer a Signorini. "Conoscevo bene il padre di Selvaggia – ha spiegato a "Pomeriggio Cinque" – e mi sembrava anche un padre abbastanza presente. Non capisco perché abbia dovuto dire questa cosa schifosa sull'essere orfana".















Come che stiano le cose, Selvagia Roma è tornata a parlare della sua esperienza all'interno della casa del GF Vip. E lo ha fatto durante un'intervista a Casa Chi. Punzecchiata dai giornalisti sul fatto che avesse o meno messo gli occhi su qualche uomo nella casa, si è lasciata andare a una candida confessione. E non si è trattato – come molti pensavano di Pierpaolo Pretelli.















Ma Selvaggia Roma ha fatto riferimento ad Andrea Zelletta, nonostante le discussioni dei primissimi giorni: "Mi trovavo bene con lui. Se fosse stato single un pensiero lo avrei fatto", ha rivelato Selvaggia. Infatti all'inizio tra i due c'era stata qualche ruggine. Selvaggia aveva parlato di mancanza di rispetto da parte di Andrea, mentre lui aveva fatto intendere di non conoscere l'influencer romana. Lo dimostrava il video in cui Tommaso Zorzi riferisce a Elisabetta Gregoraci i pettegolezzi relativi al passato della influencer. Solo quando è Tommaso a farglielo notare, Andrea sembrava ricordare.









Infine ha parlato del rapporto con Maria Teresa Ruta, con la quale si è sfogata e si è aperta a fondo: “La mia storia è scaturita da un abbraccio inaspettato di Maria Teresa. Con lei c’è stato uno sfogo alle 4 del mattino. Mi ha fatto tirare fuori una cosa che avevo dentro da 15 anni”, ha concluso Selvaggia Roma.

