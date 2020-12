Tra i grandi protagonisti di questo GF Vip sicuramente anche Francesco Oppini. Come Elisabetta Gregoraci, il figlio di Alba Parietti è uscito alla scadenza del contratto. Seppur dispiaciuto anche per l’amico Tommaso Zorzi, ha preferito non continuare il percorso nella Casa e tornare tra le braccia dei suoi affetti per Natale.

Ora ha rilasciato una lunga intervista a Chi, dove ha ovviamente parlato del reality, ma non solo. Appena uscito dalla Casa, rivela Oppini, ha voluto personalmente chiedere scusa alla fidanzata Cristina per quanto accaduto al GF Vip. “All’inizio ero empatico con Dayane, mi facevo trasportare dall’amicizia e non mi rendevo conto di quello che passava fuori, e per questo ho chiesto scusa a Cristina”, ha confidato. (Continua dopo la foto)















Nessun problema, invece, per la sua amicizia con Tommaso Zorzi e il successivo dichiararsi dell’influencer milanese. Cristina vede in modo molto positivo l’amicizia di Francesco e Tommaso Zorzi perché “hanno dato un bel messaggio”, mentre è rimasta un po’ delusa dal comportamento di Dayane Mello che all’inizio del GF Vip ha più volte cercato di baciare Oppini e per questo, come abbiamo anticipato, lui si è scusato. (Continua dopo la foto)















È un amore solido quello tra Francesco e Cristina e nella lunga intervista di coppia al settimanale Chi, lui ha raccontato di come la fidanzata lo ha cambiato: “Mi ha trasmesso, serenità, tranquillità educazione. Mi ha aiutato a essere meno impulsivo, è grazie a lei se nella casa non sono mai esploso, mi ha migliorato molto”. E appena uscito dalla Casa le ha subito regalato un anello di fidanzamento. (Continua dopo le foto)











Un anello che contiene anche la promessa di avere un figlio: “Mi vedo padre perché penso di averlo dentro, è un ruolo che nessuno ti insegna, e Cristina è la persona giusta per crescere un figlio, per le sue doti e i suoi valori”, ha detto a Chi, mentre Cristina è certa che Francesco “sarà un padre dolcissimo. So che sarà un padre giocherellone”. Ma al momento i due non stanno pensando alle nozze: il loro progetto a breve termine è la convivenza e diventare genitori anche se Cristina ha ammesso che desiderava il fidanzamento ufficiale.

Sonia Lorenzini, beccata! Pubblico del GF Vip incredulo: le immagini parlano da sole (in tutti i sensi)

fbq('track', 'Gossip');