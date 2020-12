Rosa Perrotta non sta attraversando periodi facili, infatti già da diverso tempo i suoi fan si erano accorti di un eccessivo dimagrimento da parte dell’ex protagonista di ‘Uomini e Donne’. Inoltre, sono circolate con forza alcune voci che la darebbero in crisi con il suo partner Pietro Tartaglione. A quanto pare l’uomo è già tornato a casa dei suoi genitori e probabilmente trascorrerà lì le sue vacanze natalizie. La stessa giovane ha ammesso di trovarsi a casa della sua famiglia.

Al momento non è dato sapere con esattezza se i due si siano presi semplicemente una pausa di riflessione o se le cose sono precipitate definitivamente. Non ci sono state reazioni ufficiali da parte della coppia, almeno fino a qualche ora fa, quando lei ha rotto il silenzio anche se in maniera implicita. Non ha nominato direttamente Pietro, ma ha fatto intendere che stesse parlando di lui. Le sue parole gettano ancora più dubbi sulla loro relazione, che sembra stia davvero per terminare.















In alcune Instagram stories si è ripresa con un medico ed ha annunciato che si sta dando una bella rinfrescata al viso per superare la fase del dimagrimento. Il suo sguardo è comunque apparso molto stanco e ciò testimonia che non è in buone condizioni psico-fisiche. Presumibilmente la presunta crisi con Tartaglione la sta mettendo in grosse difficoltà. La Perrotta, in un altro video postato sul suo profilo ufficiale, ha riferito di non stare benissimo e che ben presto confesserà tutto.















La ragazza, che ha 31 anni, ha quindi rivelato ai suoi follower: "Non è un periodo sicuramente semplice per me. Ve ne siete accorti, lo sapete. Parleremo anche di questo tra un po'". Come detto precedentemente, non ha mai fatto esplicitamente il nome di Pietro, ma il suo riferimento è evidente. Ormai non si vedono più insieme e quindi il popolo della rete vuole saperne di più. C'è tantissima curiosità di sapere cosa è successo nella coppia e se il rapporto potrà essere ricucito o meno.









L’ultimo scatto insieme, postato da lei, risale al 25 ottobre scorso mentre nei video e nelle storie che l’influencer condivide su Instagram ogni giorno, il compagno non compare più. Un’assenza che non è certo passata inosservata. Inoltre lui ha condiviso alcuni scatti che lo immortalano lontano da casa. A far chiacchierare il web è stata prima la pubblicazione di una foto in cui Rosa è stata “tagliata”.

