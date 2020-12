“5 mesi…e un dolce segreto”. Segreto svelato: l’ex gieffina è incinta e al settimo cielo

“Cinque mesi…e un dolce segreto”. Inizia così il post con cui la coppia nata sotto le telecamere del Grande Fratello annuncia di aspettare il secondo figlio. Già genitori di Ginevra, nata nel maggio 2017, i due ex concorrenti del reality accoglieranno la cicogna in primavera.

“Lo abbiamo sperato, desiderato, sognato ed ora eccoti qua! – si legge ancora nel messaggio condiviso dalla futura mamma bis, oggi influencer con oltre 240mila follower – È con immensa gioia che vogliamo urlare al mondo che diventeremo genitori per la seconda volta! In questo anno così strano, così pieno di preoccupazioni, pensieri per il futuro, la nostra unica certezza è che in serbo per te, piccola creatura, avremo un sacco di amore da donarti”. (Continua dopo la foto)















E ancora: “Oggi ci sentiamo già in quattro e non vediamo l’ora di intraprendere questo nuovo viaggio che ci aspetta, però questa volta con un’aiutante speciale…. la piccola Ginevra. Posso dire che la vita è meravigliosa”, conclude Francesca Rocco. E a stretto giro è arrivato anche l’annuncio del futuro papà, Giovanni Masiero. “La felicità è reale solo se condivisa”, ha scritto sotto a uno scatto con la primogenita. (Continua dopo la foto)















Impossibile per il pubblico più affezionato al reality di Canale 5 aver dimenticato Giovanni Masiero e Francesca Rocco. Avevano partecipato all’edizione numero 13, andata in onda nel 2014. Si sono innamorati, sposati e ora in procinto di allargare la loro splendida famiglia dopo la nascita della bellissima Ginevra avvenuta 3 anni fa. All’epoca, Francesca raccontò di esser scivolata nella depressione post partum. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Rocco (@francescaroccoofficial)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanni Masiero (@giovannimasiero)



“Il corpo cambia, ti guardi allo specchio e sei diversa – raccontò – Pensi che non piacerai più a tuo marito, pensi che non sarai in grado di sostenere il ruolo di “mamma”, il lavoro più bello del mondo. Pensi e ripensi. Io in questa fase ho la testa in stato confusionale. Quando Jinny è tra le mie braccia, trovo finalmente un equilibrio. Ma poi subentra sempre questa grande paura. Non so se sia depressione post parto, con il tempo capirò: di certo c’è che ne devo uscire con il sorriso. E anche questa volta ce la farò”. E ora è pronta al bis: auguri!

Sonia Lorenzini, abito costosissimo al GF Vip e tante critiche: il prezzo e perché è stata asfaltata

fbq('track', 'Gossip');