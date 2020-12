Non c’è pace per la regina Elisabetta. Nonostante le numerose restrizioni causate dalla pandemia da coronavirus, che non le permetterà di vedersi con tutti i figli e nipoti come accaduto negli anni precedenti, sperava che potesse trascorrere queste festività natalizie almeno con un pizzico di serenità. Invece non è così, tenuto conto che sono usciti fuori dei problemi poco piacevoli. Soltanto alcuni giorni fa era stata colpita da un lutto, visto che aveva salutato per l’ultima volta il suo cane.

Infatti, è deceduto il suo corgi Vulcano che aveva 13 anni. Le rimane ora solamente Candy. Tutti i corgi fanno riferimento al primo cane che ha avuto, Susan; in totale erano 30, infatti li ha avuti sin da quando era una bambina. Cinque anni fa ha interrotto l’allevamento, col timore che potessero poi rimanere soli alcuni amici a quattro zampe. Invece, i tabloid britannici hanno annunciato in queste ore che è in corso una vera e propria rivolta nei confronti della sovrana da chi non ti aspetti. (Continua dopo la foto)















Il personale della monarca sta protestando tantissimo e la sua governante Patricia Earl ha deciso addirittura di rassegnare le sue dimissioni. A riferire la notizia sono i giornali inglesi, i quali hanno scritto che a lamentarsi sono coloro che lavorano all’interno della tenuta di Sandringham. La regina non si recherà qui quest’anno per colpa del Covid-19 e festeggerà il Natale nella tenuta di Windsor. Allora, i reali hanno chiesto ufficialmente ai dipendenti di sottoporsi ad un periodo di quarantena. (Continua dopo la foto)















Non dovrebbero quindi vedersi con i rispettivi familiari per ben quattro settimane. Così facendo, la sovrana sarebbe sicura di non rischiare il contagio da coronavirus. Ma queste regole non sono andate giù al personale, che ha protestato pesantemente. Secondo quanto riferito dal popolare tabloid ‘The Sun’, essendo completamente in imbarazzo per i comportamenti del personale, la governante si è dimessa dopo aver lavorato per la bellezza di 32 anni al servizio della monarca. (Continua dopo la foto)









Altre fonti molto attendibili, perché vicinissime a Buckhingham Palace, hanno detto che la regina Elisabetta sarebbe rimasta molto infastidita dall’atteggiamento assunto dal suo personale, che non ha voluto accettare le sue imposizioni. E ha dovuto stravolgere tutto. Dunque, niente quarantena così lunga per garantire la sua incolumità. Chissà cosa succederà nei prossimi giorni e se la governante tornerà o meno sui suoi passi.

