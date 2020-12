Barbara D’Urso è la protagonista assoluta di Mediaset, insieme alla collega Maria De Filippi. I suoi sono i programmi più visti su Canale 5 e, nonostante sia criticata spesso e volentieri per gli argomenti toccati, riesce a tenere testa alla concorrenza. Ma la conduttrice televisiva è anche molto attiva sui social network, dove in tante occasioni posta immagini di sé, anche piccanti. Ed è per questo che incorre anche in commenti poco gradevoli da parte di hater letteralmente scatenati, che la insultano.

Ed è successo anche recentemente, quando Barbarella ha voluto deliziare i suoi follower con uno scatto decisamente bollente. Si è voluta immortalare con una sottoveste, mentre è sdraiata nella sua camera da letto. Come didascalia ha semplicemente scelto: “Buonanotte”. Ma è bastata questa istantanea per far sputare veleno a moltissima gente. E in suo soccorso è intervenuta una che la conosce molto bene, la quale ovviamente non ha potuto fare altro che difenderla dagli attacchi. (Continua dopo la foto)















Per onore del vero bisogna dire che tantissimi suoi seguaci l’hanno inondata di affetto e di calore, ma uno dei post scritti da una contestatrice è stato a dir poco pesante. Questa donna ha infatti pubblicato: “Sempre nelle pose cretine, copriti che non hai più vent’anni”. Tanto è bastato da far intervenire duramente la sorella di Carmelita, Daniela D’Urso. Quest’ultima ha 60 anni e non è la prima volta che la difende. Barbara preferisce non replicare agli hater, mentre lei ha un’altra idea. (Continua dopo la foto)















Daniela ha quindi risposto alla signora: “Guardo sempre i profili di chi la insulta. Si capiscono tante cose, per esempio se sono reali o meno. E lei non lo è. Qualora lo fosse, chi insulta ripetutamente ha seri problemi. Lasciamo gli infelici fuori dalla porta”. La sorella 60enne della D’Urso lavora come coordinatrice di produzione e non riesce proprio ad assumere lo stesso comportamento di Barbarella. Quando legge quei messaggi cattivi non può rimanere indifferente e attacca. (Continua dopo la foto)









Tra le tante cose accadute a ‘Live’ nella puntata del 13 dicembre, una ha fatto rivoltare centinaia di persone sui social per commentare la “Cover stellare” della conduttrice. Ma anche: “Barbara una vera Queen”: su Twitter i follower della D’Urso commentano il momento in cui Carmelita legge un ultim’ora dal suo cellulare. Cover glitter per la regina di Cologno Monzese, che è sempre molto attiva sui social..

