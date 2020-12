“Ho rifatto il seno”. Micol Olivieri de I Cesaroni prima e dopo l’intervento: “Ora sono felice”

Micol Olivieri, un nome che sa come rimanere impresso nella memoria. Volto reso celebe nella soap squisitamente italiana che ha tenuto incollata allo schermo un’intera generazione. I Cesaroni sono stati seguiti da un pubblico vasto di spettatori, senza badare a differenze d’età. E Micol Olivieri ovvero Alice Cudicini de “I Cesaroni” ha preso una decisione che ha condiviso sui social.

All'epoca de I Cesaroni, Micol era ancora un'adolescente e oggi la ritroviamo nel pieno dei suoi 27 anni. Ma non solo. Il tempo le ha dato modo di creare anche una famiglia con Christian Massella che ha sposato nel luglio del 2014. Insieme al marito, Micol ha dato alla luce anche due splendidi figli, Arya di 6 anni e Samuel Ermes di 3. Da I Cesaroni a oggi tanti i cambiamenti nella sua vita ma non solo.















Le donne lo possono capire bene. Due gravidanze possono modificare il fisico di una donna. E questo è il caso di Micol, che dopo aver dato alla luce i suoi due figli, ha drasticamente perso il peso, ma anche il seno. Motivi che hanno spinto l'attrice a ricorrere alla mastoplastica additiva. Ne ha parlato sul suo profilo social per dare la notizia a tutti i suoi affezionatissimi fan.















"Manca una settimana all'operazione. Oggi mi sento di dirvelo. Già so, che solo per il fatto di averlo comunicato, riceverò tanti giudizi. Ma non importa. Io rimango la stessa di sempre, la stessa madre che si occupa dei figli giorno dopo giorno, la stessa donna che ha imparato ad amare anche i propri difetti e non parlo certo di quelli fisici, ma di quelli che contano nelle relazioni personali, la stessa donna che giorno dopo giorno impara molto dalla vita".









E non trattiene la sua emozione: “Sono emozionata, confusa, preoccupata, però felice. Sento di meritarlo, di essermi fatta un regalo. Mi prendo cura della mia anima da sempre e oggi sono molto vicina, alla donna che speravo di diventare. Forte e imperfettamente fragile. Questo è il traguardo più importante, il resto è cosa di poco rilievo, ma la vita è fatta anche di leggerezza e care donne, tra poco, troverete anche me nei reparti di intimo a scegliere il reggiseno di pizzo che tanto desideravo e forse, qualche lacrima scendere”. Operazione ben fatta e i risultati si vedono: “Sto bene, sono riuscita anche a dormire, ho recuperato un po’ di forze, ho fatto già la doccia, ho accompagnato i bimbi a scuola insieme a Christian. Non ho ancora questa grande mobilità alle braccia, ma ci sta. Per il resto tutto ok”.

