“Mio Luca Patrick, sei così perfetto, mamma e papà ti amano tantissimo”, ha scritto su Instagram la neo mamma per annunciare al mondo intero la nascita del terzo figlio. Lo ha presentato ai fan con una foto direttamente dall’ospedale, mentre sul letto tiene in braccio il neonato. Anche il neo papà non è stato da meno.

Per dare il lieto annuncio il cantante ha scelto una foto che lo vede col figlio in braccio e un cappellino con la scritta “Best Daddy ever” (“Miglior papà di sempre”) e la scritta: “Luca Patrick Thicke è arrivato!!! Grazie Dio, e mia cara April per questa benedizione. Vorrei che mio padre e Andre Harrell fossero ancora qui per incontrarti, ma farò del mio meglio ogni giorno per insegnarti quello che mi hanno insegnato sulla famiglia, l’amicizia e l’amore. (Continua dopo la foto)















E infine: “Grazie a tutti per la vostra gentilezza e supporto! Ti amo Luca!”. Robin Thicke, il cantante di Blurred Lines, e la bellissima April Love Geary, modella, hanno voluto condividere la propria felicità con i propri follower sui social, postando foto del bambino appena nato. Il terzo per lei, che da Robin ha avuto due femminucce, Mia Love di 2 anni e Lola Alain di 21 mesi. (Continua dopo la foto)















E il quarto per lui, che ha anche un figlio di 10 anni, Julian, avuto dall’ex moglie Paula Patton. April aveva annunciato di essere incinta pochi mesi fa, a ottobre, con una foto che la ritraeva su una spiaggia vuota, sotto un ombrellone e con il pancione in vista. E questa didascalia: “Spiacenti, non possiamo uscire, c’è una pandemia e sono incinta … di nuovo. Amiamo la coerenza!”. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robin Thicke (@robinthicke)



Il cantante e la modella si sono fidanzati ufficialmente durante le feste di Natale 2018 dopo essersi frequentati per quattro anni. Come detto Robin Thicke e April Love Geary hanno altre due figlie piccole insieme che mostrano molto spesso sui rispettivi profili social. E ora, da qualche giorno, si è aggiunto un bel maschietto, il piccolo Luca Patrick, alla ciurma.

Stash, la prima foto con la figlia Grace: amore puro. Tutti sciolti come neve al sole

fbq('track', 'Gossip');