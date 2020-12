Dopo le partecipazioni a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, Francesco Monte si sta dedicando anima e corpo alla musica. A Tale e Quale show in molti hanno notato le sue capacità canore e da allora l’ex tronista ha intrapreso la carriera nel mondo della musica e ha anche partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani. Tuttavia è stato escluso all’ultima scrematura, ma la passione per il canto ormai è qualcosa che gli scorre nelle vene.

Proprio del suo ultimo singolo ha parlato in una intervista radiofonica a Radio Radio ospite del programma "Non succederà più" condotto da Giada De Miceli. L'esperienza a Tale e quale show, infatti, gli ha aperto le porte della discografia e l'ex tronista ha già pubblicato due singoli: "Da poco è uscito il mio singolo "Andiamo avanti" e ora mi rilasso. Getto le basi per la mia idea di musica. Diciamo che nei miei confronti c'è un occhio più critico per quello che ho fatto nel mondo dello spettacolo negli ultimi dieci anni. Però è giusto anche così, con il tempo spero la gente si possa ricredere".















Tuttavia il discorso non poteva che cadere sul Grande Fratello Vip e sulla partecipazione al reality della sua ex Giulia Salemi, conosciuta proprio nella casa di Cinecittà. Tra i due c'è stata una relazione che, però, è terminata e ora Francesco Monte ha confermato che la sua storia d'amore con isabella va avanti a gonfie vele. Giada De Miceli ha provato comunque a stuzzicarlo sull'argomento Giulia Salemi e l'ex tronista ha così risposto.















"No, non sto vedendo il Grande Fratello Vip e possiamo anche parlare di altro. Direi che siamo andati avanti, è successo molto altro. Ovvio che so chi c'è dentro la casa, ma non lo guardo davvero, sono impegnato a fare altro. C'è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però si ritroveranno le sorpresine semmai dovesse esserci con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente. Non è una metafora, è un dato di fatto".









Insomma pare proprio che Francesco Monte non voglia in nessun modo sentir parlare della sua storia con Giulia Salemi. L’influencer – a dire il vero – non ha mai parlato espressamente del suo ex all’interno della casa. Lo ha fatto solo in modo molto vago, spiegando che pur provando dei forti sentimenti non è mai riuscita a godersela fino in fondo. I due, sono stati insieme poco meno di un anno e l’influencer non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la loro separazione. Altra menzione involontaria, poi, è stata di carattere intimo: la Salemi avrebbe confidato alle sue compagne d’avventura di non aver mai provato piacere con nessuno dei suoi ex, aggiungendo “nemmeno con l’ultimo” e spiegando: “Con i miei ex ho sempre fatto finta. Emulavo qualcosa di non vero con loro”.

