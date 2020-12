Abbiamo lasciato Nathan Falco alle prese con Elisabetta Gregoraci che poteva sopportare nemmeno l’idea di stare lontano da lui durante le feste di Natale. Scegliendo dunque di non continuare la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, dove EliGreg è rimasta per oltre due mesi. Il reality, come è noto, andrà in onda fino a febbraio 2021 e, ovviamente, sono previsti altri ingressi. Tre, ovvero quelli di Filippo Nardi, Sonia Lorenzini di UeD e Samantha De Grenet, per venerdì questo.

Adesso il figlio di Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è stato preso di mira sul web. Non è la prima volta che il il ricchissimo imprenditore prende le difese del figlio a causa dei social e la motivazione è sempre la solita, ossia la gente maleducata. Alcuni utenti social pare non abbiano ben chiaro che il piccolo Nathan sia solo un bambino. Ma vediamo cosa è successo stavolta. (Continua dopo le foto)





























Flavio Briatore è andato su tutte le furie a causa di un commento lasciato sotto una foto Instagram che lo immortala insieme al figlio Nathan Falco. Un utente, chiaramente carente di educazione, ha preso di mira il ragazzino, che ricordiamo avere soli 10 anni, scrivendo: “Flavio mettilo a dieta, il ragazzo è obeso, basta pastasciutta, fallo correre”. Ma Flavio Briatore non c’è stato ed ha risposto per le rime: “Non è obeso, ma tu sei un cog***ne”. Il capitano del Billionaire, durante i tre mesi in cui mamma Elisabetta Gregoraci è stata reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, si è occupato del loro piccolino Nathan, dando nota di grande spirito paterno. (Continua dopo le foto)

Adesso che mamma EliGreg ha fatto ritorno dal suo amatissimo figlio, Flavio non ha smesso di fare il papà. Uno dei tanti modi a dimostrazione di ciò è la protezione che fornisce al suo bambino dai vigliacchi attacchi dei leoni da tastiera. Infatti in tanti, su Instagram, hanno preso le parti dell’imprenditore, puntando il dito sulla persona che ha dato dell’obeso a Nathan, descrivendola come “una persona ignobile” e chiedendosi “come si possa scrivere una cosa cattiva come questa ad un bambino”.

