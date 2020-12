“Beccati!”. Altro che storia finita, tra i due super vip la passione brucia più che mai

Tutti pensavano che fosse soltanto un flirt estivo, una storia passeggera, come ce ne sono tante, ma evidentemente non è così. Il settimanale Oggi ha infatti paparazzato, di nuovo insieme, Isabella Borromeo, sorella della giornalista e conduttrice Beatrice, e l’imprenditore Manuele Malenotti. I due sono stati pizzicati in centro a Roma. A quanto pare la relazione tra l’ex moglie del presidente di Api Ugo Brachetti Peretti e l’imprenditore con un passato da playboy è più forte del previsto.

Le prime foto tra i due insieme, sempre esclusiva Oggi, in atteggiamenti inequivocabili, tra baci, carezze e sguardi languidi, risalgono ai primi di settembre quando Isabella e Manuele furono beccati in un ristorante del Monte Argentario, in un tavolo appartato, in compagnia di un buon vino. Non c'è dubbio che la storia tra il petroliere e la sorella di Beatrice, Lavinia Elkann e Matilde, è stata una delle maggiori novità dell'estate gossip.















Adesso i due si fanno fotografare mentre passeggiano tranquillamente per Roma e sembrano davvero cotti l'uno dell'altra. Isabella Borromeo e Manuele Malenotti sono una coppia vera, pranzano in centro, poi una passeggiata rilassante e poi, inevitabile, scatta un bacio appassionato. D'altra parte Isabella è l'unica della famiglia al momento non sposata in un matrimonio da copertina: le altre figlie del conte Borromeo sono tutte già 'accasate'. Lavinia è sposata con John Elkann, Matilde con il principe Antonius von Fürstenberg e Beatrice con Pierre Casiraghi.















Alle spalle Isabella ha il matrimonio per 15 anni con il petroliere e dirigente d'azienda Ugo Brachetti Peretti dal quale ha avuto tre figli, ovvero Angera nata nel 2005, Ludovico (2008) e Federico (2012). Ora però il suo cuore batte per Manuele Malenotti, l'imprenditore che in passato si è distinto per i suoi amori con donne molto note, come Naomi Cambpell, o per essere stato il 'cupido' della love story tra George Clooney e Elisabetta Canalis.









Una nuova storia, un capitolo nuovo della sua vita, dopo il naufragio del matrimonio con il petroliere Ugo Brachetti Peretti che tanto ha fatto discutere. Adesso Isabella è stata stregata da Manuele Malenotti, imprenditore nel settore della moda, che ha amici famosi, tra cui Brad Pitt e Leonardo Di Caprio, oltre al già citato George Clooney. Laureato in Giurisprudenza e Scienze della comunicazione Malenotti vanta tra le sue conquiste anche Lola Ponce e Michelle Hunziker.

