Una bambina meravigliosa, che quindi sin da piccola aveva già dei lineamenti perfetti. Oggi è ancora più affascinante ed è sicuramente apprezzata da moltissimi uomini e tantissime donne si complimentano con lei. In televisione si è fatta apprezzare notevolmente, grazie in particolare ad un programma Rai. Le hanno dato tanta fiducia ed è riuscita ad entrare nel cuore di numerosi italiani. Inoltre, c’è stata per lei anche una lieta notizia per quanto riguarda la vita sentimentale.

Ha annunciato proprio qualche giorno fa di essersi fidanzata ufficialmente. Ed è stato proprio in virtù della sua presenza in questa trasmissione, tra l'altro vinta, che ha conosciuto il suo nuovo amore. Vi stiamo già dando alcuni particolari molto importanti che potrebbero farvi capire chi è. Il programma in questione è andato in onda sulla Rai ed è stato condotto egregiamente da una delle migliori conduttrici della televisione pubblica italiana. Scopriamo chi è la bimba.















Ma è proprio lei, Lucrezia Lando, la vincitrice di 'Ballando con le stelle' in compagnia di Gilles Rocca. La donna però si è fidanzata con un altro protagonista della trasmissione, ovvero Marco De Angelis. Sono stati loro a comunicare sui social l'avvenuta unione. I due maestri di ballo si sono infatti fatti vedere mentre si abbracciavano in modo estremamente affettuoso. De Angelis non ha conquistato lo stesso successo di Lucrezia, ma ha comunque ballato più che bene con Vittoria Schisano.















Tra le innumerevoli foto presenti sul suo profilo Instagram, c'è dunque anche questa. Una piccolissima Lucrezia che fa delle smorfie all'obiettivo della fotocamera. Come si può evincere dallo scatto, si trattava di una giornata invernale che era stata passata tra la neve. Quindi, tanto divertimento e sci per la baby Lando. Un'immagine che ha conquistato veramente tutti i suoi follower, aumentato ovviamente ancora di più da quando ha sbancato 'Ballando con le stelle'.









A ‘Ballando con le stelle’ la coppia vincitrice era appunto stata quella composta da Lucrezia Lando e Gilles Rocca. Uno dei momenti più belli, probabilmente l’apice raggiunto dalla giovane, che ha comunque ancora 23 anni e tanti successi davanti a sé. La formidabile ballerina spera adesso di essere sempre più protagonista anche nel mondo della televisione e dello spettacolo in generale. Staremo a vedere.

