Nessuno si aspettava una dichiarazione del genere da parte di Loredana Lecciso, che in un’intervista ha rivelato una cosa drammatica. Nessuno sapeva di ciò che fosse successo fino a questo momento, quando l’ex di Al Bano ha deciso di rompere il silenzio e di sfogarsi. Un momento davvero nero, che fortunatamente ha però avuto un lieto fine. Loredana è una donna dal carattere forte, ma dal cuore d’oro, e nelle parole proferite in questa conversazione con il giornalista c’è la conferma.

La sua rivelazione fa riferimento alla figlia Jasmine Carrisi. Quest’ultima sta ottenendo un grandioso risultato a ‘The Voice Senior’, in veste di coach assieme al papà. Nonostante inizialmente in tanti si fossero lamentati della sua presenza, tenuto conto della sua giovanissima età, quando l’hanno vista all’opera i telespettatori hanno cambiato idea radicalmente. Ora a ‘Grand Hotel’ le affermazioni della madre, che puntano l’attenzione su una tragedia che avrebbe potuto consumarsi. (Continua dopo la foto)















Parlando dell’adorata figlia, ha innanzitutto ammesso: “Da piccola era dolce, ricordo che dormiva con me, poggiando la testa sul mio petto. Presto andrà a studiare a Milano. Andrà a vivere lì, insieme a Brigitta”. Sulla sua gravidanza, la Lecciso ha raccontato che non è stata per niente semplice e nessuno ne era a conoscenza: “Nessuno sapeva che ero incinta di lei, io ed Al Bano stavamo insieme solo da pochi mesi. Lui stava via per i concerti, dunque non mi restava che affidarmi al medico di paese”. (Continua dopo la foto)















Soffermandosi più nel dettaglio su quei mesi, Loredana Lecciso ha confessato di aver rischiato di perdere la futura Jasmine: “Non siamo solo madre e figlia. Abbiamo un legame molto profondo. Quando ero incinta rischiai di perderla, nei primi mesi ho sfiorato più volte l’aborto. Dovetti restare a letto per settimane”. Nonostante le gravi difficoltà, tutto è poi fortunatamente andato per il verso giusto, la gravidanza è stata portata a termine e oggi Jasmine è una ragazza felice. (Continua dopo la foto)









La conduttrice di ‘The Voice Senior’, Antonella Clerici, ha rivelato un po’ di tempo fa: “Siamo stati noi a pregarlo di venire con Jasmine. A me lei piace molto, sapevo che aveva iniziato a fare musica e tra i coach volevamo un elemento giovane. Lei e Clementino danno un sapore un po’ scanzonato a The Voice Senior. Jasmine è stata fortemente voluta, sono molto felice di averla perché si è rivelata una ragazza molto carina in tutto”.

