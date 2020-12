“Aspettiamo un bambino”. L’attore amatissimo presto papà bis: l’annuncio, totalmente inaspettato, arriva in diretta tv. E lo studio ‘esplode’

La famiglia McKenzie si allarga. A dare il lieto annuncio proprio l’attrice brasiliana. Per la star di The O.C. ovvero Benjamin McKenzie è tempo di diventare papà bis insieme a Morena Baccarin, una donna sempre più felice e innamorata della sua famiglia. Papà e mamma della primogenita Frances Laiz Setta Schenkkan, dunque, si apprestano a rivivere la seconda esperienza più importante della loro vita.

Morena Baccarin e il suo Benjamin McKenzie hanno convolato a nozze da non troppi anni, ovvero il 2 giugno del 2017. Non hanno perso alcun tempo per fare crescere la loro famiglia, infatti i due sono diventati genitori di una splendida e gioviale bimba nata il 2 marzo dell'anno precedente. Pare che per la coppia le riprese di Gotham abbiano portato fortuna. Lì il loro primo incontro.















Un set cinematografico che ha fatto crescere non solo gli impegni lavorativi ma anche quelli familiari. Infatti nel giugno del 2017, la neo 38enne attrice brasiliana e il suo innamoratissimo Benjamin hanno deciso di eternare il loro amore con una intima cerimonia nuziale privata ai Brooklyn Botanical Gardens di Brooklyn, New York. Da allora non si sono mai lasciati.















Non sono mai mancati, dunque, i migliori presupposti per continuare a fare crescere il loro amore e di conseguenza anche la realizzazione di un altro sogno, quello di diventare genitori bis anche se per l'attrice questo è il terzo figlio. Morena è anche mamma di Julius, di 7 anni, avuto dal suo precedente matrimonio con il regista Austin Chick. Ma per tornare ai nostri, non può che essere tempo di dare anche annunci lieti. Questo è accaduto durante lo show americano, The Talk, quando la star di Deadpool in collegamento con lo studio ha messo in bella vista il suo pancione.









Ma l’annuncio è stato seguito anche da un retroscena molto simpatico. Infatti sul profilo Instagram è apparsa una foto di McKenzie ornato di braccialetti e smalto. Curiosità che ha spinto la conduttrice a indagare. Morena ha raccontato che i due avevano un appuntamento e che la figlia si era resa disponibile per curare il look di Benjamin: “Non credo che si aspettasse lo smalto blu, i braccialetti e tutto il resto, ma penso che gli stiano bene”. Ed effettivamente il risultato è stato d’effetto.

